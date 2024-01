Heroes @ Work: het thema van WorkPlace Xperience 2024

Helden tonen lef, daadkracht en doorzettingsvermogen. Zij laten zich niet uit het veld slaan bij tegenslag en blijven hun ambities nastreven. Ook helpen ze anderen om het bijltje er niet bij neer te gooien en het vuur weer aan te wakkeren. Deze stappen zijn essentieel om een duurzame werk- en leefomgeving te creëren.

Op de WorkPlace Xperience 2024, waarvoor begin februari 2024 de bezoekersregistratie én ticketverkoop start, ontmoet je de helden die de duurzame stap zetten naar gezond en gelukkig werken. Ze delen kennis, nemen je mee op reis langs innovaties en laten je positieve versnelling zien én beleven. Deze helden maken het verschil!

Ben jij klaar om je bij de Heroes @ Work aan te sluiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief om niets te missen. We houden je onder andere op de hoogte over de partners die aansluiten en de sprekers die we op de podia verwelkomen.