EV’s als opslagsysteem om netcongestie aan te pakken

Om het overbelaste stroomnet te ontzien overwegen gemeenten om laadpalen voor elektrische auto’s af te knijpen. Maar een auto kan juist worden ingezet als flexibel energieopslagsysteem en een oplossing vormen tijdens piekuren. Dat vertelt energie-expert Naïma Kassem van Windkracht5.

Om het gat tussen vraag en aanbod van elektriciteit te dichten, is er sprake van het mogelijk afknijpen van laadpalen voor elektrische auto’s. Naïma: “Op langere termijn leidt dit tot een afname van de populariteit van elekrisch rijden. Dat helpt niet om milieudoelstellingen te halen.”

Flexibele energieopslagsystemen

Een betere oplossing is volgens haar om de elektrische voertuigen in te zetten als flexibele energieopslagsystemen. Bijvoorbeeld door energie aan het net terug te leveren als noodoplossing als een crisissituatie daar bijvoorbeeld om vraagt.

Van vertraging naar versnelling

Parallel aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet moet de piekvraag beheerd worden volgens Naïma: “Zonder de groei van elektrische auto’s te belemmeren. De overheid, energiesector en automotive industrie moeten hierin samen optrekken. Verzuimen we het probleem van netcongestie aan te pakken, dan kan het leiden tot vertraging in het behalen van de klimaatdoelen.” Ook kunnen er volgens haar frequente stroomstoringen, remmingen in woningbouw en economische groei optreden. Reden te meer om deze handschoen op te pakken, volgens haar.