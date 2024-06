Samenwerking broodnodig voor elektrificatie horeca

Restaurants en cafés lopen tegen verduurzamingsproblemen aan vanwege beperkte netcapaciteit, vooral in historische stadscentra. Uit onderzoek blijkt dat onder andere meer samenwerking met netbeheerders en gemeenten essentieel is.

Het verzwaren van het elektriciteitsnet blijkt in veel steden, waar horecagelegenheden dicht op elkaar zitten, uitdagend. Bedrijven moeten en willen verduurzamen en overstappen op elektriciteit, waardoor zij een grootverbruiksaansluiting moeten hebben. De aansluitingen worden op dit moment echter vaak niet afgegeven vanwege netcongestie, waardoor verduurzaming stagneert.

Een positief element is dat horecaondernemers steeds meer innovaties kunnen toepassen. Slimme sensoren spreiden de elektriciteitsvraag, waardoor pieken worden verminderd. Zuinigere apparatuur en het gebruik van een warmtebuffer voor wam water helpen ook. Verder zorgt gedragsverandering voor een kans, denk bijvoorbeeld aan het vroeger plannen van warmte voorbereidingsstappen of het aanpassen van het menu.

Hoge pieken in verbruik

Horecagelegenheden moeten vaak overstappen van een kleinverbruikers- naar een grootverbruikersaansluiting. Voor middelgrote horecazaken kan het piekvermogen oplopen tot 200 à 300 kW per locatie. De meeste van deze capaciteit gaat naar koken, wassen en koelen, wat leidt tot dagelijkse pieken in het verbruik, vaak samen met de avondpiek van huishoudens. Dit resulteert in lange wachtlijsten bij netbeheerders. Door de concentratie van horecazaken in stadscentra, zoals in Amsterdam en Utrecht, kan dit lokaal tot aanzienlijke netcongestie leiden. Gemeenten, netbeheerders en horecaondernemers kunnen en willen beter samenwerken om deze transitie succesvol te laten verlopen.

Beperkte aandacht voor horeca

Veel overheidsbeleid rondom elektrificatie richt zich op woningen en bedrijventerreinen. Er is nog beperkte aandacht voor de horeca. Koninklijke Horeca Nederland onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport en gebruikt deze om ondernemers te adviseren over de aanpak van netcongestie. Het onderzoek is uitgevoerd door BlueTerra in opdracht van de TKI Urban Energy en met financiering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je leest hier de managementsamenvatting.