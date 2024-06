Beheerplatform voor optimaliseren energiegebruik bedrijven

Een Energy Command Center helpt organisaties om naar slimmer en groener facilitair beheer en energie-efficiëntie te versnellen. Een een end-to-end combinatie van digitale oplossingen en technologieën vereenvoudigt energiebeheer en optimaliseert het verbruik van energie.

Het Energy Command Center is ontwikkeld door Capgemini en mogelijk gemaakt door Schneider Electric. De partijen kondigden onlangs de samenwerking aan voor het geïntegreerde en gecentraliseerde platform voor het bewaken, besturen en optimaliseren van alle gebouwen die energie verbruiken, inclusief datacenters en gereguleerde omgevingen.

Combinatie AI en IoT

Het platform combineert geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI), machine learning-logica en algoritmen, en Internet of Things (IoT)-technologieën om verschillende statistieken te meten en te voorspellen, zoals energie-intensiteit, de gezondheid van kritische bedrijfsmiddelen, operaties, de opwekking van hernieuwbare energie en de algehele prestaties van alle energieactiva.

Over de samenwerking schrijft Schneider Electric dat ze met onder andere edge control en adviesapplicaties organisaties helpt om op een efficiënte wijze hun energievoorziening te beheren over meerdere assets, zoals fabrieken kantoren en andere infrastructuur. Daarnaast verminderen ze het energieverbruik over operaties in één geïntegreerd platform. Capgemini brengt expertise in op het gebied van data-integratie en -verwerking, AI en machine learning en de integratie van alle producten en software in een centraal besluitvormingsplatform.

Energietransitie

Door gebruik te maken van real-time gegevens over energieverbruik en CO 2 -uitstoot, gecombineerd met modulaire en interoperabele gebouwbeheertsoftware en -systemen, helpt het Energy Command Center om het energieverbruik en de kosten te verlagen om zo organisatiedoelstellingen te behalen. Tegelijkertijd wordt de reis naar een netto-nul toekomst versneld.

“Bij Capgemini zijn we ervan overtuigd dat er een enorm onbenut potentieel is voor digitale technologieën en data om de energietransitie te versnellen. We delen deze visie en inzet met Schneider Electric,” zei Aiman Ezzat, CEO van Capgemini. “We bevinden ons op een cruciaal moment voor de energietransitie en we zijn verheugd om de krachten te bundelen en onze diepgaande technologie- en data-expertise te combineren met de gerenommeerde oplossingen van Schneider Electric, om organisaties in staat te stellen hun pad naar energie-decarbonisatie te beheren en te versnellen.”

Peter Herweck, CEO van Schneider Electric, vertelt: “Het aanpakken van de energie- en klimaatcrisis is van het grootste belang, en energie-efficiëntie speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van deze uitdagingen. Decarbonisatie door middel van elektrificatie en digitalisering is een noodzaak voor een duurzame toekomst. We zijn zeer verheugd om samen te werken met Capgemini, omdat dit ons in staat stelt om onze inspanningen voor energie-efficiëntie en duurzame praktijken verder te bevorderen. Samen kunnen we een betekenisvolle impact maken.”

Verlagen van energiefootprint

Sinds 2022 wordt een prototype van het platform getest in de vestigingen van Capgemini in India, die ongeveer kwart van de energie footprint van de Capgemini Group vertegenwoordigen. Dit prototype maakt real-time monitoring en efficiënt beheer van de energievoorziening over meerdere assets mogelijk, terwijl het energieverbruik wordt verminderd en geoptimaliseerd op één geïntegreerd, centraal platform. In 2023 was er sprake van een vermindering van 29 procent in energieverbruik op de acht belangrijkste campussen van Campgemini in India.