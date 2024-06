Award beloont biobased ontwerpen en bouwen

De tweede editie van de Ruud van Berkel Award staat op de rol, met volle aandacht voor het onderwerp biobased materialen. Heembouw startte met de tweede editie van deze prijs om een baanbrekend idee op het gebied van innovatie en architectuur te ontwerpen en te realiseren. De winnaar wordt bekendgemaakt op 22 oktober 2024.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat de ruimtelijke omgeving anders ingericht moet worden. Op andere plekken, multifunctioneler, op een andere manier vormgegeven en op een andere manier gebouwd. Biobased materialen zijn de aanjager voor deze nieuwe manier van ontwerpen én bouwen en volgens Heembouw daarom de koppeling naar de Ruud van Berkel Award.

Ontwerp en realisatie samen

Heembouw schrijft over hoe zij met een eigen inhouse architectenbureau, Heembouw Architecten, in staat zijn om de ideeën verder te brengen. ‘Door ontwerp- en realisatiekrachten te bundelen, maar ook verder te kijken en partners te betrekken. De Ruud van Berkel Award biedt voor diegene die net even een zetje kan gebruiken om op te schalen, het idee in praktijk te brengen of zijn/haar netwerk uit te breiden, de mogelijkheid om samen sneller, slimmer en innovatiever plekken te creëren waar mensen willen zijn. De winnaar wint een proeftuin inclusief 5.000 euro ontwikkelbudget, om tot praktische toepassing te komen.’

Over de stimuleringsprijs

De Ruud van Berkel Award is een jaarlijkse stimuleringsprijs, en dient als eerbetoon aan Heembouw oprichter Ruud van Berkel. Volgens Heembouw is het zijn ondernemersgeest en oog voor vernieuwing, die al generaties lang leiden tot een onderscheidende positie van Heembouw in de bouw. De prijs geeft die combinatie en inzichten, waarin vernieuwing in de bouw- en ontwerpsector centraal staat, een stimulans.

De jury, bestaande uit Nienke Dijkstra (TNO Marktdirecteur), Urias Santos Bakker (Directeur Onderhoud & Ontwikkeling Havensteder) en Bastiaan de Roo (Directeur PLNT), bepalen wie de mogelijkheid wint om een concept toe te passen en verder te ontwikkelen, samen met Heembouw Architecten. De uitreiking van de award vindt plaats op 22 oktober 2024.

Winnaar ’23 Renee Scheepers over de Ruud van Berkel Award:

“Heembouw benut met de Ruud van Berkel-award niet alleen ideeën voor innovatie uit haar eigen kennis en ervaring, maar juist ook uit het veld. Bijzonder dat ik met mijn idee over proces en aanpak, gewonnen heb. Een veel betekenende stap voor zowel Heembouw als voor mij.”

Bekijk ook de website voor meer informatie.