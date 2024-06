Actuele kennis over impact wet- en regelgeving op gebouwonderhoud

Benieuwd naar de impact van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op gebouwonderhoud? En wil je hoe weten hoe drones bijdragen aan NEN 2767 inspecties en het meerjaren onderhoudsplan (MJOP)? Twee webinars zorgen voor kennisdeling rondom deze onderwerpen.

In twee webinars word je bijgepraat door experts over de impact van de Omgevingswet en het Bbl op gebouwonderhoud en leer je hoe drones bijdragen aan NEN 2767 inspecties en het MJOP. We lichten ieder webinar kort uit, waarna dit kunt bekijken.

Webinar: Ontdek hoe drones bijdrages aan NEN 2767 inspecties

De digitalisering in het gebouwbeheer heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Vrij letterlijk, nu steeds vaker drones ingezet worden tijdens vastgoedinspecties. Maar wat zijn hier nu de voordelen van in het licht van NEN 2767 inspecties en het meerjaren onderhoudsplan (MJOP)? En hoe wordt het resultaat van de dronebeelden beschikbaar voor gebruikers van de Planon software? Op deze en andere vragen krijg je het antwoord in dit webinar van Planon Building Management en Aeroscan.

In dit webinar wordt specifiek ingegaan op de belangrijkste voordelen van drone inspecties. Ook wordt de geldende wet- en regelgeving gedeeld zodat inzicht ontstaat in de situaties waarin drone inspecties mogelijk zijn. Daarnaast demonstreren we hoe de integratie tussen Planon’s software en de software van Aeroscan je in staat stlet om dronebeelden te integreren in je meerjarenonderhoudsplanningproces.

Webinar: Compliant gebouwonderhoud – de impact van de Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 heb je te maken met de Omgevingswet, een verandering in de wet- en regelgeving voor de bouw- en vastgoedsector. Onder de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Het BBL focust onder andere op energie-efficiëntie, circulariteit, veiligheid, administratieve vereenvoudiging, innovatie en meer flexibiliteit in onderhoudsstrategieën.



Die veranderingen maken op werkzaamheden van gebouwonderhoudsprofessionals en vastgoedeigenaren, vooral op het naleven van wet- en regelgeving in gebouwonderhoud. In een webinar van Melford en Planon Building Management ontdek je welke impact dit heeft voor je organisatie en hoe je aantoonbaar voldoet aan alle wet- en regelgeving voor geobuwonderhoud.

