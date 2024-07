Twaalfde editie ABN AMRO Duurzame 50 tijdens Klimaattop GO 2024

De twaalfde editie van de ABN AMRO Duurzame 50 komt eraan. De prestigieuze award, die de meest duurzame professional beloont voor tomeloze inzet, wordt tijdens dit jaar tijdens de Klimaattop GO 2024 uitgereikt. In dit artikel maken we de startdatum van de inschrijvingen bekend en brengen we de nieuwe categorieën bedenker, maker en doener onder de aandacht.

Voor de allereerste winnaar van de award moeten we inmiddels meer dan tien jaar terug, naar 2012. Toen sleepte Coen van Oostrom de prijs in de wacht. Hierna overhandigde hij de award aan Coert Zachariasse en in de jaren erna vielen onder anderen Claudia Reiner en Yvette Watson in de prijzen. Meest recent won Suze Gehem de award.

Bedenker, maker, doener

De organisatie van de ABN AMRO Duurzame 50 ligt in 2024 in handen van ABN AMRO en Duurzaam Gebouwd. Traditiegetrouw worden voor de ranglijst de meest duurzame professionals gekozen. Ook de Young Professional award keert terug. Daarnaast worden er drie categorieën toegevoegd, om een bredere en actuelere weergave te geven van professionals die zich inzetten voor een duurzaam gebouwde omgeving en hierin het verschil maken:

De bedenker maakt beleid, ontwerpt, ontwikkelt, geeft opdrachten, advies en begeleiding

maakt beleid, ontwerpt, ontwikkelt, geeft opdrachten, advies en begeleiding De maker produceert en levert concepten en producten

produceert en levert concepten en producten De doener installeert, bouwt en monteert

De winnaar van de Duurzame 50 komt ook uit één van deze categorieën en wint beide onderdelen.

Duurzame 50

Op deze pagina blijf je op de hoogte van de ABN AMRO Duurzame 50. Hier vind je binnenkort ook de mogelijkheid om te nomineren.