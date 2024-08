Kersverse podcast: Boer zoekt Bouw

In de podcastreeks ‘Boer zoekt Bouw’ hoor je hoe bouwers boeren ontmoeten. Inge Diepman neemt een boer mee naar een bouwplaats van een bouwer en vervolgens gaan ze naar het erf van de boer. De podcastreeks geeft een verfrissende blik op en inzicht in de werelden van de bouw en de agrarische sector.

Op de foto bovenaan: Gerben Overmars, Inge Diepman en Peter Voormeren

De eerste podcast beluister je vanaf 2 september. “Om biobased bouwen een succes te maken moeten bouw en boer elkaar weten te vinden”, geeft Inge Diepman aan. “In Boer zoekt Bouw gaan partijen bij elkaar op bezoek.” In een van de afleveringen neemt Lauran van Poppel van Van der Heijden bouw en ontwikkeling boer Gert van Oort mee naar een bouwplaats.

Op bezoek

Tijdens de andere afleveringen bezoeken de boeren en bouwers het erf en de bouwplaats van: Gert-Jan Petrie van Miscanthus Groep in Haarlemmermeer, Jaap Schotanus van leverancier Biobound, agrarisch ondernemer Peter Voormeren en Gerben Overmars van woningcorporatie Triada. Ook was Inge te gast bij boer Jan Versluis en in de fabriek van Johan Mellegers van bouwmaterialenleverancier FAAY.

Luisteren

Op de hoogte blijven van de WeGrow Podcast en deze als een van de eersten beluisteren? Volg deze pagina op Spotify en je krijgt een bericht als de eerste podcast voor je klaarstaat. De eerste podcast staat gepland voor lancering op 2 september aanstaande. En heb je ook interesse om als bouwer een boer te ontmoeten en over biobased bouwen te praten (of vice versa)? Kom dan naar het WeGrow Congres op 9 september aanstaande.