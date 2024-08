CO2-besparing van 600 miljoen ton

Uit de halfjaarlijkse resultaten van de duurzaamheidsprestaties en financiële resultaten van Schneider Electric blijkt dat onder andere dat er een 600 miljoen ton CO 2 -barrière werd doorbroken. Dit in het kader van het rapporteren van bespaarde koolstofemissies voor klanten dankzij energiebesparende producten, software en services.

Het bijhouden en bekendmaken van de kwartaalvoortgang van Schneiders Sustainability Impact (SSI)-programma is essentieel voor het behalen van de wereldwijde en lokale ambities voor 2021-2025 en draagt bij aan zes lange termijn verbintenissen op het gebied van duurzaamheid.

Langdurige impact

Xavior Denoly, Senior Vice President of Sustainable Development bij Schneider Electric zegt: “Met anderhalf jaar om onze duurzaamheidsambities 2025 te behalen helpt elk van Schneiders transformatieve initiatieven, wereldwijd en lokaal, ons om gestaag en doelbewust voort te bouwen op onze prestaties en te streven naar langdurige impact.”

Schneider Electric boekte resultaten op verschillende gebieden in het afgelopen kwartaal in 2024. Zo werd de 600 miljoen ton-barrière doorbroken in het rapporteren van bespaarde koolstofemissies voor klanten dankzij energiebesparende producten, software en services. Daarmee is de organisatie op weg om zijn doel te halen bij het helpen van klanten om 800 miljoen ton CO 2 -uitstoot te besparen tegen 2025.

Decarbonisatie

Inspanningen om de decarbonisatie van leveranciers te versnellen en scope 3-emissies aan te pakken werden beloond met een indrukwekkende progressie van 19% vorig jaar naar 33% dit kwartaal. Het Zero Carbon Project van Schneider Electric moedigt leveranciers aan om over te stappen op schonere energie, koppelt ze aan leveranciers voor dergelijke oplossingen en biedt ondersteuning op locatie, analyse van de markt voor hernieuwbare energie en specialistische training.

Aan het einde van het kwartaal kwam de Sustainability Impact-score van Schneider uit op 6,78. Het bedrijf is daarmee goed op weg om de einddoelstelling van 2024 van 7,40 uit 10 te halen. Meer details zijn te vinden in het Q2 2024-rapport van het Sustainability Impact-programma van Schneider, inclusief het voortgangsdashboard.

Daarnaast deelt Schneider Electric een aantal andere halfjaarlijkse hoogtepunten. Zo is de organisatie gerangschikt op plaats 1 op de Gartner’s Supply Chain Top 25. Daarnaast werd de Schneider Home-oplossing erkend als het Duurzame Product van het Jaar 2024 door Green Builder. En ten slotte werd de Villaya Flex geintroduceerd, een landelijk elektricatie- en schoon energiesysteem voor off-grid gemeenschappen.