Zo stimuleren we toekomstbestendige materiaalkeuzes

Als iemand binnen BMN Bouwmaterialen intrinsiek gemotiveerd is op het gebied van duurzaamheid, dan is het Gerhard Hospers wel. Hij is als manager ESG bij Greenworks dagelijks aan de slag om de bouwwereld groene stappen te laten maken. In dit artikel laten we hem aan het woord over toekomstbestendige materialen. Hoe sturen we daar als sector op?

Als verantwoordelijke voor een team projectadviseurs kreeg hij in 2004 al de eerste vragen uit corporatieland, over hoe duurzaam de geadviseerde materialen waren. “Die vraag heeft bij mij wat los gemaakt, en ben me in dit thema gaan verdiepen. Het duurde daarna toch nog tot 2008 voordat deze vraag ook urgentie kreeg bij onze directie en ik groen licht ontving om er écht werk van te maken”, zegt Gerhard.

Greendeal Biobased Bouwen

In 2013 ondertekende Gerhard als een van de samenwerkende partijen de Green Deal Biobased Bouwen: “Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen’, zoals er in de overeenkomst staat. “Omdat we de ontwikkeling van Greenworks destijds hebben afgestemd met Min BZK, W/E Adviseurs, Ivam, DGBC en andere partijen, werden we gezien als serieuze speler in kennisoverdracht en communicatie over duurzaam bouwen”, vertelt Gerhard. “Ik heb me binnen de Greendeal destijds met name bezig gehouden met certificering zoals CE en LCA’s. Helaas zagen veel deelnemende partijen toen lang niet altijd het nut en de noodzaak in. Dat is vandaag de dag wel anders!”

Greenworks kun je volgens Gerhard eigenlijk wel zien als voorloper van heel veel groene lijnen die er de laatste jaren bouwbreed zijn ontstaan. Gerhard: “ We hebben onze klanten, maar ook de bredere bouwkolom al vele jaren toegevoegde waarde geboden op het gebied van duurzaam bouwen. Denk hierbij aan kennisoverdracht door middel van trainingen en strategische sessies of via de beschikbare productzoeker. Ondertussen voorzien we steeds meer aannemers van een gedegen projectadvies om biobased en circulaire materialen op te nemen bij selecties en aanbevelingen. Stap voor stap kunnen we dus steeds verder de bouw stimuleren naar toekomstbestendige keuzes.”

Regionale versnelling

Binnen Boeren voor Biobased Bouwen pakt BMN een actieve rol. Gerhard: “Los van het feit dat wij een landelijk opererend bedrijf zijn, vind ik het belangrijk om ook regionaal actief te zijn samen met mijn collega’s in die regio. Ik merk dat er vaak meer versnelling zit in regionale initiatieven dan op landelijk vlak. Ook de mensen maken het verschil. Ik vind het dan ook geweldig om te zien hoe regionale ketenregisseurs zich met hart en ziel inzetten en keer op keer deelnemers weten te motiveren. Onder de paraplu van de Greenworks Academy werken we graag samen met externe partners die impact kunnen maken en waarmee we de keten sterker maken. Met kennis, maar ook in het voor de markt toegankelijk maken van de bijbehorende bouwmaterialen.”

Een mooi voorbeeld van de samenwerking is de “Training Biobased (ver)bouwen in de praktijk”, die BMN samen met Boeren voor Biobased Bouwen heeft organiseert in het voorjaar en ook in het najaar weer op de planning heeft staan. Hiermee kan een brede groep professionals uit de bouw, maar ook de overheid, corporaties en adviesbureaus laagdrempelig een goed beeld krijgen van biobased (ver)bouwen. “Deze transitie beperkt zich niet alleen tot de bedrijven, ook bij particulieren zie je steeds meer interesse voor bijvoorbeeld biobased isoleren ontstaan. De reguliere bouwmarkten hebben dit vaak nog niet in hun assortiment opgenomen, maar hieraan is wel behoefte. Primair zijn wij een B2B-bedrijf maar denken graag mee, om de aankoop van duurzame bouwmaterialen ook toegankelijk te maken voor de consument.”

Integratie van bouw en installatie

Als we duurzame materialen pro-actiever gebruiken in processen, boeken we meer resultaat. “Mijn stip op de horizon is een betere integratie van bouw en installatie in de ontwerpfase waarbij we vanuit de trias energetica gedachte naar onze bouwwerken kijken. Mijn ideaalbeeld hierbij is een installatie arm biobased casco gecombineerd met en circulaire losmaakbare duurzame buitenschil en afbouw”, sluit Gerhard Hospers af. Aan deze biobased ambities bouwen we samen in de keten de komende jaren graag verder!



Dit artikel is een onderdeel van een artikelreeks van de ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen. De ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen werkt aan een duurzame leefomgeving voor iedereen.