ABN AMRO Duurzame 50 beloont de motoren van de transitie

Ondertussen is het alweer de twaalfde editie van de ABN AMRO Duurzame 50. Duurzaam Gebouwd interviewt Leontien de Waal van ABN AMRO over het belang van deze prijs, die dit jaar wordt uitgereikt op de Klimaattop GO 2024.

Waarom is het belangrijk om deze award jaarlijks uit te reiken?

Duurzaam bouwen is iets van de lange adem en elke dag je beste beentje voorzetten en een belangrijk onderdeel daarvan is zelfmotivatie én een duurzaam gedachtegoed levend maken in je organisatie. Professionals merken soms dat zij buiten hun organisatie wellicht eerder gelijkgestemden vinden dan binnen. Daarom is het belangrijk dat we koplopers in het zonnetje zetten die hun organisatie meenemen en continu energie steken in kennisdeling en duurzaamheid in de praktijk brengen. Zij zijn de motor van de transitie. Zo’n uitreiking moeten we jaarlijks blijven doen.

Vanaf deze editie heeft de ABN AMRO Duurzame 50 de nieuwe categorieën ‘Makers’ ‘Denkers’ en ‘Doeners’. Vanwaar die beloning voor verschillende expertises?

Het is belangrijk om de verschillende specialismen beter te benoemen en te waarderen. Een architect kan met een vernieuwend ontwerp komen, een adviseur kan een energiezuinig installatieconcept in een gebouw bedenken en een gemeente een vernuftig duurzaam aanbestedingstraject opstellen. Maar makers en doeners werken de technische haalbaarheid tot in detail uit en zorgen ervoor dat iets schaalbaar wordt in de praktijk. Het samenspel van theoretisch en praktisch opgeleiden maken dat duurzaamheid echt gaat vliegen.

Uit welke, wellicht onverwachte, hoek hoop je ook enkele nominaties terug te zien?

Vanzelfsprekend is iedere nominatie erg welkom. Maar extra interessant zijn nominaties vanuit producenten van bijvoorbeeld biobased bouwmaterialen. Daar zitten wellicht ook hele nieuwe partijen bij zoals professionals uit de agrarische sector die zich op het biobased pad begeven. Ook vastgoedonderhoudsbedrijven zijn erg interessant, zij hebben immers de sleutel in handen om de gebouwen die we nu al hebben beter en langer te benutten.

Waar gaat de jury, waar je onderdeel van uitmaakt, in 2024 extra goed op letten bij de beoordeling?

De motivatie bij de nominaties. Degene die de nominatie krijgt moet iets hebben voortgebracht dat verrassend en vernieuwend is. Iets dat de verduurzaming van onze sector voortstuwt. Dat kan gaan om een duurzaam huisvestingsconcept, maar ook om de aanpassing en het slimmer maken van een werkproces om eenvoudiger duurzame materialen toe te passen. Daarnaast vinden we het belangrijk om deze concrete impact ook te verifiëren. Schrijf dus vooral een goede motivatie bij de nominatie.

De Klimaattop GO 2024 is een tweedaagse conferentie waar we de stand van zaken opmaken rondom duurzaamheid, zoals de aantallen wijken die aardgasvrij zijn, de hoeveelheid CO 2 -uitstoot die we verminderen en de aantallen natuurinclusieve gebieden. Publieke en private partijen maken afspraken om alle seinen op groen te krijgen. Waarom is dit evenement volgens jullie belangrijk?

Dat komt onder andere omdat de maatschappelijke en verduurzamingsopgaves zo groot zijn, zoals betaalbaar wonen, behoud en vergroten van biodiversiteit, klimaatadaptatie en het verminderen van milieuimpact. Dat kan niemand alleen oplossen. De samenwerking tussen publieke en private partijen is dan ook essentieel, om samen afspraken te maken over hoe we gaan versnellen in verduurzaming van de gebouwde omgeving, op urgente thema’s. Onze bankbalans bestaat voor een groot deel uit financieringen aan partijen die dagelijks bezig zijn met duurzame opgaves en daarom is het belangrijk om te weten wat wij kunnen bijdragen om die opgaves van plan naar uitvoering te brengen.