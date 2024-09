Wie wordt de MVO Manager van het jaar 2024?

Vandaag is de shortlist met 10 kandidaten voor de MVO Manager van het Jaar verkiezing editie 2024 bekend gemaakt.

Foto: Winnaar 2023, Andy van den Dobbelsteen, Coördinator Duurzaamheid bij TU Delft.



Shortlist

Dit jaar wordt de 11de editie georganiseerd van de ‘MVO Manager van het Jaar’ verkiezing. Op 12 december 2024 zal de ‘MVO Manager van het Jaar 2024’ gekozen worden. In de afgelopen periode zijn ruim 1.000 MVO-managers in Nederland uitgenodigd om 3 beroepsgenoten te kiezen die volgens hen in aanmerking komen voor deze titel. De stemmen zijn geteld en de shortlist met 10 kandidaten is bekend!

De volgende 10 MVO managers staan op de shortlist voor de volgende ronde (in willekeurige volgorde):

Savitri Groag, Manager Duurzaamheid, Artis

Jan Peter Niezink, Programmamanager Duurzaam Ondernemen, 's Heeren Loo

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma, Chief Sustainability Officer Nederland, PwC

Janneke Leenaars, Sustainability Manager Northern Europe, Interface

Chrissie van Heijningen, Impact Manager, Dopper

Emma Olde Bijvank, Global head of Sustainability, Rituals

Eva Ronhaar, Director of Sustainability, HEMA

Wendeline Besier, Programma Directeur Duurzaamheid, Dura Vermeer

Christian de Jong, Director Sustainability & Services, BEVER

Quirine de Weerd, Head of CSR & Corporate Communications, Lidl Nederland

Procedure

Van de shortlist nomineert een deskundige jury op 14 oktober a.s. drie personen. De abonnees op de nieuwsbrief van Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) worden vervolgens uitgenodigd om een stem uit te brengen op één van deze drie kandidaten. Deze stemming weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Tijdens het event van Stichting Positieve Impact op 12 december in Theater Flint te Amersfoort stemt het publiek op zijn/haar favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee. Op het event wordt vervolgens de winnaar bekend gemaakt.

De MVO Manager van het Jaar 2024 ontvangt uit handen van duurzame ondernemer Maurits Groen een bokaal en als prijzen een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een duurzame warmtekussen van stoov.

De jury

De jury bestaat uit zeven deskundigen uit het MVO-veld: