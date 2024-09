Boer zoekt Bouw 2: bouwen met olifantsgras

Het is tijd voor alweer de tweede aflevering van Boer zoekt Bouw. In deze aflevering gaat Inge Diepman op bezoek bij Gert-Jan Petrie, een boer met ervaring in de teelt van miscanthus. Op zijn beurt levert Jaap Schotanus bij Biobound betonnen producten waarin dit olifantsgras is verwerkt.

Je luistert de podcast op deze pagina. Door Duurzaam Gebouwd Talks te volgen krijg je een notificatie als er een nieuwe aflevering klaarstaat voor je. Ook vind je hier de eerder uitgezonden afleveringen, zoals Boer zoekt Bouw 1: in de eerste aflevering leerden we Lauran van Poppel van Puyck ontwikkeling en boer Gert van Oort kennen. Zij gingen naar elkaars erf en bouwplaats.