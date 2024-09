Lancering warmtewingevel voor verwarmen én koelen

Op woensdag 18 september 2024 lanceerden AkzoNobel, Aldowa en Calosol de ‘warmtewingevel’, waarmee gebouwen verwarmd én gekoeld worden. De innovatie speelt in op de groeiende behoefte aan energie-efficiënte en bouwmaterialen met zo min mogelijk milieu-impact.

Maximale ontwerpvrijheid voor architecten

De technologie is geïntegreerd in de metalen gevelbekleding en maakt gebruik van de warmte van de zon. Als die niet schijnt, wordt er warmte onttrokken aan de lucht. Door vloeistof door een buizencircuit achter de gevelcassette te leiden, wordt het opgewarmd. Die wordt vervolgens direct gebruik als bron voor de warmtepomp, of tijdelijk opgeslagen in een buffer.

Hierdoor kan de gevel zorgen voor zowel verwarming als koeling. In tegenstelling tot bij gebruik van een lucht-water warmtepomp met een buitenunit, komt bij de warmtewingevel geen geluid vrij. De gevelpanelen zijn te ontwikkelen met een zeer grote mate van vormvrijheid: in ieder gewenste kleur, patroon en formaat. Een voordeel voor de ontwerpkansen voor architect.

Samenwerking tussen gerenommeerde partners

Tijdens een informatiemiddag gaven betrokken organisaties van de warmtewingevel presentaties over de technologische aspecten en uitdagingen van de innovatie. Er waren sprekers vanuit onder andere AkzoNobel, Aldowa, TNO, Klicket, NBArchitecten, Cellcius en Calosol. "De introductie van de warmtewingevel markeert een belangrijk moment voor de bouwsector," aldus Marc Krauth, directielid van Aldowa. "We zijn trots dat er in samenwerking met de consortium partners een product is ontwikkeld dat voldoet aan de hoogste esthetische en technologische eisen, terwijl het tegelijkertijd een zeer significante bijdrage levert aan de verduurzaming van een grote diversiteit aan gebouwen. We hebben hoge verwachtingen van het product, waarbij we vooral veel kansen zien voor de hoogbouw en renovaties.”

De warmtewingevel kan vanaf nu ingezet worden door architecten, aannemers en projectontwikkelaars, die op zoek zijn naar een duurzame en flexibele oplossing voor klimaatbeheersing in gebouwen. Geïnteresseerden kunnen een permanente opstelling van het warmtesysteem bezichtigen bij Aldowa in Rotterdam, door contact op te nemen met Jacques Heijboer.

Fotobijschrift: V.l.n.r.: Jacques Heijboer van Aldowa, Bart Erich van TNO/Calosol, Rick van Horssen van Aldowa, Peter Bussink van Calosol en Bob Dirks van AkzoNobel