Locatiebezoek: realiseer een duurzaam kantoor of fabriek 

De afgelopen zes jaar transformeerde ABB zijn fabriek en kantoorgebouw in Ede in een CO 2 -neutrale (productie)locatie. De inzet: een groot aantal energiebesparende maatregelen, digitalisatie, geavanceerd energiemanagement en klimaatbeheersing en eigen opwekking. Om deze indrukwekkende transformatie te delen, organiseren ABB en Duurzaam Gebouwd een exclusief locatiebezoek.

Een complexe opgave, waar veel geleerde lessen uit vloeiden. Tijdens de kennisbijeenkomst ‘CO 2 -neutrale fabrieken en kantoren’ krijg je deze inzichten te horen. Ook ontdek je welke stappen jij zelf kunt maken naar een toekomstbestendige of duurzame (productie)locatie.

