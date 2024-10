Samenwerking voor inclusievere arbeidsmarkt bouw en infra

Als groot techniek-, bouw- en infraconcern sluit TBI een samenwerking met Refugee Talent Hub , een werkgeversinitatief dat vluchtelingen en werkgevers dichter bij elkaar brengt met als doel betaalde banen voor vluchtelingen te realiseren. De samenwerkingsovereenkomst werd op maandag 7 oktober officieel ondertekend.

TBI en Refugee Talent Hub werken samen aan het aannemen en integreren van vluchtelingen binnen de verschillende TBI-ondernemingen. “Bij TBI zijn we ervan overtuigd dat een diverse werkomgeving verrijkend werkt en leerzaam is voor iedereen.” vertelt Ina Smittenberg, directeur HR bij TBI. “Daarnaast zien we het ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen. Deze samenwerking sluit dan ook naadloos aan op onze ambities.”

“Vluchtelingen zijn professionals die ergens anders geboren zijn. Daar geloven wij in en daar staan wij voor,” zegt Wilma Roozenboom, directeur van Refugee Talent Hub. “Het is zonde om het potentieel van al die nieuwkomers die hier zijn komen wonen niet te benutten. Zonde voor de mens, een gemiste kans voor organisaties en voor onze maatschappij. Iedereen kan ergens toegevoegde waarde leveren. We zijn blij dat TBI dat ook zo ziet.”

Ondersteuning aan twee kanten

TBI streeft er met deze samenwerking naar om kandidaten met een vluchtelingenachtergrond aan te nemen en hen te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. “Dat doen we op twee manieren,” vertelt Ina. “Aan de ene kant helpen we de TBI-ondernemingen bij een goede aanpak voor het aannemen van deze mensen. Aan de andere kant helpen we deze nieuwe collega’s bij het verbeteren van hun taalvaardigheid, het overbruggen van culturele verschillen en het ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling.”

Maatschappelijke impact

Een gedeelte van de winst die TBI maakt, vloeit door middel van maatschappelijke fondsen weer terug naar de samenleving. Om hierin focus aan te brengen zijn er drie specifieke TBI-fondsen opgericht: TBI Studiefonds voor de kinderen van alle vaste medewerkers, TBI Praktijkfonds voor talent dat aan de zijlijn staat en de TBI Klimaattrein voor CO 2 -reductie in bouwprojecten.

“Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij helpen dit land vorm te geven. Dat wij mogen bijdragen aan de gebouwde omgeving van Nederland. Dat brengt tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid met zich mee om het goede te doen. Daar passen deze fondsen heel goed bij,” zegt Bianca Seekles, lid van de Raad van Bestuur bij TBI, hierover. Naast de drie fondsen investeert TBI ook in het herstel van cultureel erfgoed en zoekt zij actief naar impactvolle samenwerkingen, zoals die met Refugee Talent Hub.

Foto bovenaan: Ina Smittenberg (TBI), Bianca Seekles (TBI), Wilma Roozenboom (Refugee Talent Hub) en Eva Huson (Refugee Talent Hub) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.