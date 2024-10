Shortlist bekendgemaakt van CSRD Awards 2024

De organisatoren van de nieuwe CSRD Awards, Impact Economy Foundation (IEF) en Van der Molen E.I.S., maakten bekend dat twaalf ondernemingen zijn geselecteerd en op de shortlist staan voor de CSRD Awards 2024.

De selectie is gedaan op basis van een door Impact Institute ontwikkelde methodiek. Organisaties konden zich zelf aanmelden voor deelname met hun jaarverslag over boekjaar 2023. Een vakjury bepaalt wie de winnaars worden. De prijzen worden uitgereikt aan de twee winnaars tijdens een inmiddels uitverkocht congres CSRD DAY 2024 op 12 november a.s.

De volgende ondernemingen zijn geselecteerd voor de shortlist:

Grote ondernemingen

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

a.s.r.

ENSTALL

Heijmans N.V.

JDE Peet’s N.V.

Royal Philips N.V.

Prosus N.V.

Signify N.V.

Viterra

MKB en overige ondernemingen

A Beautiful Story B.V.

Arte Groep B.V.

Schijvens Corporate Fashion Hilvarenbeek B.V.

Over de CSRD Awards

Op 28 november 2023 werd de Kristalprijs voor het beste duurzaamheidsjaarverslag voor het laatst uitgereikt. Daarmee kwam een eind aan een rijke historie die in 1995 begon. Met de Kristalprijs werden rapporterende bedrijven geëerd voor hun inspanningen en werden best practices in beeld gebracht. Van der Molen E.I.S. en Impact Economy Foundation willen de traditie voortzetten en hebben als opvolger ‘de Nederlandse CSRD Awards’ geïnitieerd.

Bedrijven konden zich tot 27 september jl. aanmelden voor de awards via www.csrdawards.nl met hun verslag over boekjaar 2023. Er zijn 34 deelnemers.

Vakjury

De vakjury bestaat uit:

Teresa Fogelberg , Voormalig Deputy Chief Executive Global Reporting Initiative (GRI) en voormalig voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantie-benchmark

Marleen Janssen Groesbeek , Lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool

René Orij , Hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving Nyenrode Business Universiteit

Dick de Waard (voorzitter), Emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

De awards worden ondersteund door organisaties als NBA, SRA, UN Global Compact Network Netherlands, VBDO, VVM netwerk van milieuprofessionals en Eumedion.

CSRD DAY 2024

Op 12 november 2024 wordt de eerste editie van een nieuw jaarlijks duurzaamheidscongres georganiseerd: CSRD DAY. CSRD DAY is een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en SWP (fardau platforms). De organisatie presenteert een inspirerend dagprogramma met sprekers als Jan Peter Balkenende, Laura van Geest (voorzitter AFM) en Wim Bartels (Europe lead Sustainability Deloitte). De belangstelling voor het congres is enorm en het congres is inmiddels geheel volgeboekt met 600 deelnemers. Het jaarlijkse congres beoogt een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame economie. Er zijn 24 organisaties die zich presenteren met een stand op de CSRD Marketplace. Ook zijn er 24 praktijksessies die worden ingevuld door de vele partners die zich aan het congres verbonden hebben.

Voor meer informatie: www.csrdday.nl

Foto boven door: Ad Bogaard