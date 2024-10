Zo zorg je voor maximale waarde in beheer- en onderhoudstrajecten

Wat zijn beweegredenen voor bedrijven om hun gebouwen duurzamer, meer circulair en gezond te maken? En hoe zorg je dat je maximale waarde levert in beheer- en onderhoudstrajecten? We bevragen vier specialisten van SPIE Nederland, die concrete voorbeelden geven aan de hand van klantcasussen.

Duurzaam Gebouwd start het gesprek met de vier SPIE-specialisten door een gezamenlijke blik te werpen op de stand van zaken als het gaat om verduurzaming bij bedrijven. Al snel blijkt dat zowel de wortel als de stok anno 2024 meer dan ooit gelden. Enerzijds zorgt wet- en regelgeving en rapportageverplichting zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dat organisaties aan de slag móeten met duurzaamheid.

Een verplichting die dwingt te handelen, want anders liggen er boetes in het verschiet. Anderzijds zien bedrijven de waarde van het tijdig verduurzamen van vastgoed en assets op verschillende vlakken: het verlagen van operationele en energiekosten, het werven en behouden van personeel door het bieden van een comfortabele werkomgeving en het actief uitstralen van duurzaam beleid en gedrag.

Roderik Müller, business development manager bij SPIE Nederland, illustreert: “Bedrijven komen naar ons toe voor advies en hulp, voor hun groei en continuïteit. De huidige energietransitie en bijkomende problematiek zorgt hierbij voor uitdagingen. Zoals netcongestie, een groot probleem binnen de kaders van verduurzaming en groei. Daarbij helpen wij onze klanten, door het gebouw efficiënter in te richten of door maatregelen te treffen. We zetten dus in op de hulpvraag voor bedrijfsgroei.”

Goed voorbeeld

Of bedrijven duurzaamheid nu vanuit proactief en positief handelen aanpakken of vanuit verplichting behandelen, er is een stijgende lijn zichtbaar van partijen die interesse hebben om toekomstbestendiger te worden met het vastgoed. De energie en het enthousiasme om te verduurzamen zien Coen Hoogervorst en Willem Timmers, beiden consultant PULSE Core bij SPIE Nederland, bij diverse klanten. Coen: “Zo is een provincie in het westen van het land niet alleen aan de slag met beleid voor verduurzaming in de regio, ze zijn vanzelfsprekend ook aan de slag met de eigen portefeuille. Zij willen het goede voorbeeld geven door hun gebouwen, waaronder ook monumentale panden, te verduurzamen. Ze vinden het onder andere belangrijk dat de doelstelling om geen gas meer te gebruiken wordt ingevuld. Daarnaast willen ze zeker weten dat gebouwen en installaties ook de prestaties leveren die vooraf zijn bedacht.”

Eenzelfde intrinsieke motivatie voor verduurzaming treffen we aan bij een andere klant van SPIE, waar Coen aan adviseert: het Van Gogh Museum in Amsterdam, dat in 2023 een BREEAM-NL In-Use certificering ontving met de score ‘Very Good’ voor gebouw en beheer en ‘Excellent’ voor gebruik. “Door zich aan de Sustainable Development Goals te commiteren, richt het museum zich onder andere op het verminderen van CO 2 -uitstoot en het bijdragen aan gezondheid van medewerkers door een comfortabel binnenklimaat”, gaat Coen verder. “We zien dat binnenklimaat en gezondheid van medewerkers voor onze klanten een prikkel is om te verduurzamen. Welbevinden van medewerkers is een belangrijk onderwerp voor hen. Het begint bij monitoren en inzicht creëren.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: SPIE Nederland

