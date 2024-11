Volgende mijlpaal Net Zero: verplichte toepassing CO2-arm beton

Lizzy Butink heeft als manager Duurzaamheid binnen Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV de afgelopen tijd flink geknokt om de Net Zero-strategie hoog op de agenda te krijgen. Duurzaam Gebouwd krijgt van haar een update, dit keer over een kersverse mijlpaal: de verplichte toepassing van CO 2 -arm beton voor alle prefab casco’s van eengezinswoningen.

“Onze Net Zero-strategie is gelanceerd, met als doel de gehele CO 2 -uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2022. En vóór 2050 terug te brengen naar nul. De stip op de horizon is dus gezet, de routekaart staat. De organisatie is erop ingericht. Hierna begint het echte werk. We moeten versnellen op basis van onze routekaart. Die stelt hele duidelijke tijdslijnen en thema’s waarop we moeten focussen,” benadrukt ze.

Om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren zet Dura Vermeer in op duurzamere materiaal- en energieconceptkeuzes. Binnen de jaarlijks ingekochte materialen hebben staal, cement, glas, gips en beton de grootste negatieve impact, volgens de ontwikkelende bouwer. Laatstgenoemde materiaal is een van de meest gebruikte materialen in de bouwsector: mondiaal wordt ongeveer 5 tot 8 procent van de uitstoot van koolstofdioxide veroorzaakt door de productie van beton.

Des te groter is de impact die je kunt maken bij verduurzaming, zo argumenteert Lizzy: “We zien dat er meer en meer duurzamere materialen worden toegepast in onze projecten. Dat vind ik bijzonder gaaf. Maar we weten allemaal dat we nog sneller moeten, van ‘af en toe’ toewerken naar ‘nieuwe normen’. Om binnen Dura Vermeer de materialentransitie te versnellen, hebben we in 2023 onze organisatie zo ingericht dat we naast de verbeteringen in projecten, óók landelijk geldende beleidsafspraken maken qua materiaalkeuzes.”

Lizzy Butink: "We zien dat er meer en meer duurzame materialen worden toegepast in onze projecten."

Doorbraak

Dat onderstreept Lizzy door een doorbraak naar voren te brengen: “De toepassing van CO 2 -arm beton in projecten is niet nieuw voor Dura Vermeer. Dat we nu voor het eerst een bedrijfsbrede minimumnorm hebben doorgevoerd, is dat wel. Alle eengezinswoningen die we met een geprefabriceerde casco bouwen, voeren we vanaf medio 2024 uit in CO 2 -arm beton. Per casco spreken we van een minimale CO 2 -reductie van 25 procent ten opzichte van 2022. We stoten ten opzichte van dit eerste meetpunt ruim 1 miljoen kilo minder CO 2 uit. Dit staat gelijk aan de compensatie van 25.000 bomen per jaar, of 5.000 retourvluchten naar Parijs.”

Lizzy illustreert de totstandkoming: “Dit voorstel kwam tot stand bij onze materiaaltafel voor beton, waar diverse gespecialiseerde collega’s aan deelnemen. Zij beoordeelden op voorwaarden als beschikbaarheid, prijs, slagingskans en reductiepotentieel of de verplichte toepassing van CO 2 -arm beton haalbaar was. Heel belangrijk daarbij was de nauwe samenwerking met onze betonpartners: Geelen Beton en Voorbij Prefab.”

De kracht van focus

Het belang voor Dura Vermeer is duidelijk, zo vertelt Lizzy: “38 procent van de uitstoot van koolstofdioxide van de materialen die we toepassen komt van beton. Het belang van dit onderwerp verlangt van ons dat we met onze partners in gesprek blijven én intern stappen zetten. De uitbreiding van het team dat zich hiermee bezighoudt naar ondertussen al tien professionals laat zien dat het voor ons menens is. Zo is er ondertussen ook een duurzaamheidscontroller aangesloten, waardoor we nu net als euro’s ook CO 2 -uitstoot kunnen prognosticeren en rapporteren.”

