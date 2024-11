Dit betekenen Zero Emissiezones voor jou

Er is zo veel over te doen geweest: Zero Emissiezones. Wat gaat er gebeuren in 2025 nu de rijksoverheid dit plan niet langer ondersteunt, terwijl 14 gemeentes aangeven hiermee door te willen gaan? Op wie heeft dit effect en welke maatregelen nemen gemeentes? Het antwoord op deze vragen krijg je tijdens het webinar 'Zero Emissiezones komen eraan, en nu?'.

Hiervoor gaan drie vooraanstaande experts op dit gebied uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de lokale overheid met elkaar in gesprek:

Dr. Walther Ploos van Amstel, Professor in City Logistics HvA

Ralph Oduber, Hoofd logistieke oplossingen Heijmans

En anderen

De onderwerpen die zij bespreken zijn:

Wat staat ons nu écht te wachten? En voor wie gaan de maatregelen gelden?

Welke gevolgen heeft een Zero Emissiezone voor de omgeving (denk aan veiligheid, welzijn etc)?

Hoe gaan gemeentes om met het feit dat de rijksoverheid de plannen niet actief doorzet, terwijl 14 gemeentes nadrukkelijk wel door willen gaan?

Hoe gaat Heijmans om met de aanstaande Zero Emissiezones?

Uiteraard is er meer dan voldoende ruimte voor publieksvragen – we kunnen ons namelijk goed voorstellen dat je vragen hebt. Deel deze uitnodiging vooral onder je collega’s en je netwerk, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken over dit belangrijke onderwerp.

Wil je hierbij zijn? Schrijf je dan nu in en zet het in je agenda. Meld je hier aan.

Alle details op een rijtje: