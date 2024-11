CO2-rapportage zorgt voor strategie, inzicht en actie

Het inzichtelijk maken van CO 2 -uitstoot is complex, maar essentieel voor organisaties om te voldoen aan wet- en regelgeving én aan een duurzame toekomst te werken. CFP Green Buildings helpt diverse organisaties met een complete CO 2 -rapportage die concrete stappen richting een lage CO 2 -footprint mogelijk maakt. Deze rapportages bevatten meer dan alleen cijfers; ze geven unieke inzichten waarmee bedrijven actief sturen op verduurzaming en kostenbesparing.

Met een CO 2 -rapportage krijg je een compleet beeld van de uitstoot per gebouw en je volledige portfolio. Dit inzicht helpt je om gerichte keuzes te maken en actieplannen op te stellen, waarmee je CO 2 -uitstoot kunt verlagen. “Of het nu gaat om het behalen van klimaatdoelen of het voldoen aan verslaggevingseisen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de rapportage biedt cruciale ondersteuning voor duurzaamheidsstrategieën en maakt verantwoording in jaarverslagen eenvoudiger en efficiënter”, illustreert CFP Greenj Buildings. “Zo ben je voorbereid op toekomstige regelgeving en kun je flexibel inspelen op de verwachtingen van stakeholders.”

Inzicht in drie scopes

De CO 2 -rapportage onderscheidt zich door de nauwkeurige en volledige opbouw volgens de drie ‘scopes’ van het Green House Gas (GHG) Protocol en de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 omvat directe emissies, zoals die van eigen voertuigen en brandstoffen. Scope 2 richt zich op indirecte emissies door energieverbruik, zoals elektriciteit, terwijl Scope 3 zich richt op bredere emissiebronnen, zoals inkoop, afval en zakenreizen. Door deze driedeling krijg je gedetailleerd inzicht in elke bron van CO 2 -uitstoot, waardoor het eenvoudiger wordt om gerichte reductiemaatregelen te nemen en je onderneming of portefeuille te optimaliseren.

Zo werkt de CO 2 -rapportage

Het rapportageproces is opgebouwd uit drie stappen:

Dataverzameling : Hierbij worden data over onder andere elektra/gas, water, afvalstromen en vervoer verzameld om een volledig beeld van de CO 2 -uitstoot te krijgen.

: Hierbij worden data over onder andere elektra/gas, water, afvalstromen en vervoer verzameld om een volledig beeld van de CO -uitstoot te krijgen. Analyse en verwerking : De gegevens worden vervolgens geanalyseerd om verbeterpunten te identificeren en duidelijke, inzichtelijke rapportages op te stellen.

: De gegevens worden vervolgens geanalyseerd om verbeterpunten te identificeren en duidelijke, inzichtelijke rapportages op te stellen. Actiegerichte rapportage: Naast cijfers biedt de rapportage doelgerichte acties, zodat direct gestart kan worden met CO 2 -reductie en kostenbesparing.

Strategisch hulpmiddel verduurzaming

CFP Green Buildings ondersteunt bedrijven die hun CO 2 -rapportage willen inzetten als strategisch hulpmiddel voor verduurzaming. Naast eenmalig inzicht wordt ook inzicht geboden met periodieke rapportages, waarmee de voortgang op kwartaal- of jaarbasis kan worden gevolgd. Hierdoor is het eenvoudiger om gericht te sturen op het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Naast inzicht zorgen rapportages ook voor actie. Klanten ervaren ze als onmisbare tools om duurzaamheidsdoelen te bereiken, kosten te besparen en toekomstbestendig te blijven. Je leest meer over de mogelijkheden van de CO2-rapportage op de website van CFP Green Buildings.