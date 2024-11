Inspiratie uit de natuur voor klimaatbestendige gebouwen

Veel bestaande gebouwen moeten worden verduurzaamd. Dit biedt kansen om te kijken naar wat de natuur te bieden heeft in de vorm van materialen, processen en inspiratie voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om gebouwen klimaatbestendig te maken. Het programma ‘KIC Klimaatbestendige gebouwen met de natuur als inspiratie’ beoogt een interdisciplinaire en integrale aanpak voor een duurzame gebouwde omgeving met aandacht voor circulariteit, wooncomfort, gezondheid en biodiversiteit.

NWO ontwikkelt innovatieprogramma’s in het KIC gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland om impact te realiseren voor economie, mens en samenleving. De nadruk ligt op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen daarmee bij aan het realiseren van economische kansen. Essentieel is daarom dat bedrijven investeren in elk onderzoeksproject.

Stimuleren vernieuwend onderzoek

Op de website van NWO lees je over de Call for proposals KIC Klimaatbestendige gebouwen met de natuur als inspiratie. Het doel is het stimuleren van vernieuwend onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad in Nederland.

Milieuvoetafdruk terugdringen

Het uitgangspunt van het onderzoek is het energiegebruik in gebouwen – en daarmee de CO 2 -uitstoot – te verlagen en de milieuvoetafdruk van bouwmaterialen en verduurzamingsoplossingen terug te dringen door middel van op de natuur gebaseerde en door de natuur geïnspireerde oplossingen. De waarde van deze oplossingen wordt bovendien versterkt wanneer de oplossingen ook bijdragen aan circulariteit, biodiversiteit, wooncomfort en de gezondheid van bewoners en gebruikers.

