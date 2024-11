Tweedaagse masterclass geeft praktische handvaten voor verduurzamingstransitie

De tweedaagse masterclass ‘Verduurzaming & Transities Woningmarkt’ van Universiteit van Amsterdam (UvA) en Duurzaam Gebouwd geeft inzicht in de complexe dynamiek van woningmarktstransities. Ook voorziet het je van praktische handvaten. Ga in dialoog met diverse stakeholders over de opgave en ga in gesprek over theorie en praktijk met gastsprekers zoals woningcorporatie Ymere. De masterclass start op 16 januari 2025, op de Roeterseilandcampus.

De masterclass zorgt ervoor dat je kennisdeelt met gelijkgezinden en inzicht krijgt in diverse onderwerpen, waaronder:

De ruimtelijke en sociale uitdagingen van de energietransitie

Effectieve strategieën om samenwerking te bevorderen tussen verschillende stakeholders

Handvatten om complexe verduurzamingsvraagstukken te vertalen naar praktische oplossingen

De masterclass is bedoeld voor professionals in de woningmarkt, direct of indirect betrokken bij de energietransitie en verduurzaming. Ben je werkzaam bij een gemeente, woningcorporatie, vastgoedorganisaties, energiebedrijven en meer. Naast de inzichten in verschillende onderwerpen leer je tijdens de masterclass hoe je vanuit psychologie en sociologie het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden, op ethische wijze en hoe je verschillende stakeholders mee kunt krijgen.

Je leest hier alle informatie over het programma van de tweedaagse masterclass die op 16 januari en 30 januari plaatsvindt. Hier lees je ook de verschillende programmaonderdelen en de betrokken experts die je voorzien van kennis. Vanzelfsprekend is een waardevol onderdeel van de masterclass om gelijkgezinde stakeholders te spreken en eventueel betrokken vragen te stellen.

