Van duurzaamheid een houding maken

Een kanteling die voor vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zorgt: alle aluminium profielen in Nederland worden door Schüco vanaf nu enkel geleverd in een Low Carb-variant. Deze is voorzien van een Environmental Product Declaration, die een garantie geeft voor 37 procent CO 2 e-besparing ten opzichte van reguliere profielen. “De duurzame variant van onze profielen is voortaan de standaard.”

Het is een logische stap voor een partij die voorop wil lopen in duurzaamheid en circulariteit, geeft Ed Kelder, General Manager Schüco Nederland aan. Door aluminium profielen met lage CO 2 -emissie de standaard te maken, wordt duurzaam bouwen nóg vanzelfsprekender. “We willen deze keuze zo makkelijk mogelijk maken voor investeerders, architecten, aannemers, gevelbouwers en eindgebruikers. Eigenlijk leggen we een nieuwe norm meer”, vertelt Ed.

Low Carb als standaard

De Low Carbon-variant vermindert de ecologische voetafdruk van projecten en stimuleert het inzamelen en gebruik van gerecycled aluminium. “Voor een stap extra is er de Ultra Low Carb-variant, met een CO 2 e-besparing tot wel 68 procent.” De introductie van de Low Carb-variant als standaardproduct past volgens Schüco in de duurzaamheid- en circulariteitsvisie, die met diverse producten en diensten wordt samengebracht onder het initiatief Carbon Control. Dit modulaire bouwsteenprincipe maakt gebouwspecifieke CO 2 -reductie in alle fasen van de bouw mogelijk.

Geen trend