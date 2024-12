Impact maken op duurzame en gezonde leefomgeving

“Door voor een bedrijf te werken met 150 jaar ervaring in de techniek, kun je impact maken op een duurzame en gezonde leefomgeving”, vindt Marc Hopman, die toetrad als commercieel directeur utiliteit bij Croonwolter&dros.

Marc illustreert zijn keuze om terug te keren bij de technische dienstverlener met decennialange ervaring in dienstverlening in vastgoedverduurzaming: “Die was eenvoudig gemaakt. Croonwolter&dros is een technisch dienstverlener die geen enkele technische uitdaging uit de weg gaat en die staat voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.”

Veranderingen door technologie

In de visie van het bedrijf zien we dat de rol van technologie de komende tijd alleen maar toeneemt, waardoor onze wereld in een hoog tempo verandert. Er ontstaan nieuwe manieren van communicatie en samenwerking, waarbij nieuwe proposities ontstaan en data en digitalisering steeds belangrijker worden.

Belang van duurzaamheid

Ook wordt het belang van duurzaamheid naar voren gebracht, onder andere aangewakkerd door Pfas, Covid-19 en de stikstof-crisis. ‘Thema’s als het verminderen van CO2-uitstoot, de energietransitie, circulair en modulair ondernemen en de opwarming van de aarde zijn niet meer uit de maatschappelijke discussie weg te denken.

