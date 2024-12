“Zero Emissiezones bieden grote kansen”

Zero Emissiezones staan volop in de belangstelling, vooral nadat staatssecretaris Jansen van Milieu bekendmaakte dat het kabinet gemeenten vraagt om één jaar lang geen boetes op te leveren. Reden te meer om tijdens een webinar over het onderwerp kennis te delen over de kansen die samenhangen met het invoeren van de zones in 14 gemeenten.

Tijdens het webinar ‘Dit betekenen Zero Emissiezones voor jou’ deelden diverse experts kennis over kansen die samenhangen met het onderwerp: Walther Ploos van Amstel, professor City Logistics bij Hogeschool van Amsterdam, Ralph Oduber, hoofd logistieke oplossingen bij Heijmans en Michael van Wijngaarden, adviseur duurzame logistiek en mobiliteit bij gemeente Rotterdam.

Zij lieten onder andere zien hoe bedrijven nú al aan de slag zijn met de doelstellingen voor Zero Emissie, waarmee de kans samenhangt om jaarlijks 1 megaton CO 2 te besparen. Hoofdredacteur Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd begeleidde het webinar. Je downloadt hier het webinar en kijkt het terug.

