Onderzoek kwantificeert voordelen van warmteopslag  

Onderzoek van Invest-NL en Energy Storage NL toont aan dat warmteopslag de kosten van geleverde warmte van € 0,70 tot € 3,20 per gigajoule verlaagt. Daarnaast biedt het een oplossing voor netcongestie en overbelasting van elektriciteitsnetten.

Invest-NL bericht over het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Kalavasta. Hieruit blijkt dat warmteopslag bij een warmtenet het mogelijk maakt om duurzame energie op te slaan op momenten van overproductie, wanneer de prijzen laag zijn, en later in te zetten bij piekvraag. Volgens Invest-NL kan dit resulteren in lagere energierekeningen voor huishoudens en vergroot ook de haalbaarheid van nieuwe warmtenetten.

“Naast financiële voordelen biedt warmteopslag een antwoord op de groeiende netcapaciteitsproblemen. Warmtenetten met opslag kunnen elektriciteit gebruiken buiten piekuren, waardoor er minder sprake is van netcongestie. Warmteopslag maakt warmtenetten daarmee ‘congestie-verzachtend’, waardoor ze eerder in aanmerking komen voor aansluiting op het net.”

Duurzamer én efficiënter

De gedetailleerde analyses tonen aan dat warmteopslag de COâ‚‚-uitstoot per gigajoule warmte met 1,5 tot 5 kilogram vermindert – afhankelijk per warmtenet. Dit komt door het efficiënter gebruik van hernieuwbare energie en de lagere afhankelijkheid van aardgas. Warmteopslag vermindert ook curtailment – het verspillen van duurzame energie zoals zonne- en windstroom – met maar liefst 150 tot 200 procent.

Hogere kortingen en subsidies nodig

Hoewel de voordelen groot zijn, blijven investeringen in warmteopslag uitdagend vanwege de hoge aanloopkosten. Gerichte subsidies en hogere kortingen op nettarieven kunnen deze veelbelovende technologie toegankelijker te maken. Zonder deze maatregelen kunnen de aangetoonde voordelen voor onder meer netbeheerders, industrie en huishoudens niet gerealiseerd worden.

"Warmteopslag is cruciaal voor een betaalbaar en duurzaam energiesysteem, maar vraagt om daadkrachtig beleid om op grote schaal toegepast te worden," zegt Mia Djuretic, business development manager bij Invest-NL.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Kalavasta in opdracht van Invest-NL en Energy Storage NL. Het omvat drie casestudies die de financiële en maatschappelijke baten van warmteopslag analyseren. De resultaten laten een duidelijke meerwaarde voor de integratie van warmteopslag in de Nederlandse energietransitie zien.

Download het rapport 'De kosten en baten van warmteopslag in warmtenetten' hier.