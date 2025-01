Rapport netcongestie laat oplossingen zien

Wat is netcongestie precies? Het rapport ‘Voor wat, hoort wat’ van ABN AMRO staat stil bij de belangrijkste veroorzakers van netcongestie, veranderingen in wet- en regelgeving en laat oplossingen zien. Hierdoor wordt duidelijk hoe je, ondanks netcongestie, tóch kunt verduurzamen.

Het rapport, te downloaden op deze pagina, legt uit wat netcongestie precies is. Het eerste hoofdstuk staat stil bij zowel fysieke als meer administratieve of bureaucratische belemmeringen als veroorzakers van netcongestie. Het tweede hoofdstuk beschrijft veranderingen in de wet- en regelgeving. Door middel van zogenoemde net- en tarievencodes past de ACM in hoog tempo de wetgeving aan, waardoor netbeheerders en bedrijven de schaarse netcapaciteit beter kunnen benutten en worden geprikkeld om het net op dalmomenten te gebruiken.

Het derde hoofdstuk beschrijft mogelijke oplossingen voor netcongestie. In zeven interviews tonen we een aantal voorbeelden van ondernemers die ondanks netcongestie creatieve oplossingen weten te vinden. Via op te richten energie-hubs kunnen bedrijven in gezamenlijkheid richting en in samenwerking met de netbeheerders congestie verminderen.

In het vierde hoofdstuk lees je een conclusie: de versnelling van de groei in experimenten met energiehubs zet zich in 2025 door. Ontdek de andere inzichten en conclusies in het rapport.