De best gelezen artikelen van 2024

Benieuwd naar de artikelen die je dit jaar niet mocht missen? We stellen een top 5 voor je samen van de meest gelezen artikelen van 2024.

Het best gelezen artikel van 2024 is het Rapport Op weg naar CO2-neutraal. Dit rapport, uitgebracht door Duurzaam Gebouwd in aanloop naar de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2024, brengt de grootste uitdagingen, zoals netcongestie en materiaalgebonden CO2-uitstoot, scherp in beeld. Ook geeft het handelingsperspectief om als bedrijf een volgende stap te nemen op het gebied van duurzaamheid.

Ventileren kun je leren

Op plek twee eindigde het artikel ‘Ventileren voor dummies’: een artikel uit 2021 dat het klaarblijkelijk nog erg goed doet. In het artikel heeft Kees van der Linden het over het belang van goede ventilatie voor comfort én gezondheid. Daarnaast maakt hij de soms ingewikkelde materie over dit onderwerp toegankelijk, zodat iedereen hier basiskennis over kan opdoen. Dus: wil jij meer weten over de grondbeginselen van goed ventileren, lees dan zijn artikel.

Warmtebatterij als alternatief

Het artikel dat op de derde plek eindigde is ‘Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens’. Met het aanstaande beperken van de salderingsregeling wordt de roep om thuis elektriciteit te kunnen opslaan steeds groter. De huidige hoge energieprijs doet daar nog een schepje bovenop. Is de warmtebatterij op basis van zout in dat landschap een serieuze optie? Daarover lees je meer in dit artikel.

Duurzame woningen voor Texel

De woningen voor de Marsweg Zuid op Texel maken de overtocht per boot. In een video deelt Harry Nieuwenhuizen, directeur coöperatieve Rabobank Kop van Noord-Holland, hoe belangrijk de woningen zijn voor de toekomst van Texel. Je bekijkt de video op LinkedIn.

De spelregels van TOjuli

Tot nu toe was het hebben van actieve koeling in een nieuwbouwwoning voldoende om vrijstelling te krijgen voor de TOjuli-eis aan oververhitting. Hier komt vanaf 1 juli 2024 verandering in. Vanaf dat moment zijn er aanvullende voorwaarden om aan te tonen dat het risico op oververhitting voldoende wordt beperkt.