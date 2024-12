Onderzoek vergelijkt TCO van kozijnen

Onafhankelijk onderzoek van IGG Bouweconomie, gevalideerd door Ingenii Bouwinnovatie, geeft duidelijkheid over welk type kozijnen over een langere periode de voordeligste keuze zijn.

In opdracht van het VKG Keurmerk werd de Total Cost of Ownership (TCO) van kunststof, houten en aluminium kozijnen vergeleken over periodes van 25, 50 en 75 jaar. Uit de resultaten blijkt dat kunststof kozijnen, zowel qua aanschaf als onderhoud, voordeliger zijn.

Het onderzoek

Voor het onderzoek zijn vijf verschillende kozijnmaterialen gekozen: drie soorten hout, aluminium en kunststof. De berekeningen in het rapport zijn gemaakt voor de meest gangbare woning- en kozijntypes binnen de Nederlandse bouwmethodieken, gebaseerd op nieuwbouw. (Bij renovatieprojecten zijn er bijkomende kosten voor sloopwerkzaamheden.)

Net als de PCR uit de Nationale Milieu Database (2020) is uitgegaan van een levensduur van 75 jaar voor alle kozijnmaterialen. De benodigde onderhoudsfrequentie varieert echter per materiaal, bij het opstellen van het TCO is rekening gehouden met deze verschillen. De bronnen die gebruikt zijn om het onderhoud en de onderhoudsfrequentie vast te stellen, zijn brancheverenigingen en leidende spelers in die specifieke branche. De complete verantwoording is te vinden in de originele versie van het rapport en is via VKG Keurmerk op te vragen.

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie uit het TCO-rapport kozijnen is dat kunststof kozijnen zeker over een langere periode de voordeligste keuze zijn. Zo is de gemiddelde besparing van kunststof ten opzichte van Meranti-hout voor alle woningtypen voor de levensduren tot 75 jaar, maar liefst 52%. Wanneer je bijvoorbeeld de kosten van aanschaf en onderhoud optelt van een gemiddelde woning over een periode van 25 jaar, dan is al een besparing van € 17.225 mogelijk ten opzichte van Meranti-hout.

