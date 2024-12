Ondertekening Green Deal voor duurzamere gezondheidssector

Om bij te dragen aan duurzamere en groenere gezondheidssector ondertekende Boehringer Ingelheim Nederland de Green Deal 3.0 Duurzame Zorg. De deal richt zich op de thema’s gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-reductie, circulair werken en het verminderen van de milieubelasting door medicatie.

De Green Deal 3.0 schetst de doelen waar deelnemende partijen van 2023 tot 2026 naartoe werken, gericht op het stimuleren van de vergroening van de Nederlandse gezondheidszorg. Boehringer Ingelheim draagt actief bij aan deze doelstellingen door middel van haar ambitieuze framewerk ‘Duurzame Ontwikkeling voor Generaties’, in lijn met de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen en het Klimaatakkoord van Parijs.

In de illustratie is zichtbaar hoe Boehringer bijdraagt aan de doelen van de Green Deal. Onder andere door CO2-uitstoot terug te brengen met 55 procent in 2030, om vervolgens klimaatneutraal te worden in 2050. Stephan Langenbach, General Manager bij Boehringer Ingelheim Nederland legt uit hoe de duurzaamheidsstrategie aansluit op de Green Deal: “We zetten in op hernieuwbare energie, verminderen afval en beschermen natuurlijke hulpbronnen zoals schoon water. Deze aanpak past perfect bij de doelen van de Green Deal 3.0, die verduurzaming in de Nederlandse gezondheidssector stimuleert. Door de Green Deal te ondertekenen, zetten we nog concreter in op duurzaamheid en wordt onze voortgang meetbaar."

Stephan gaat verder over de focus gericht op snelle innovatie en de impact van de deal: "We willen wil met deze deal onder andere bijdragen aan het voorkomen van water- en luchtverontreiniging, verminderen van afval, aanmoedigen van ‘groen gedrag’ bij werknemers, limieten stellen aan de uitstoot van leaseauto’s door over te stappen op elektrische auto’s en hernieuwbare energie gebruiken. Verder wil het familiebedrijf het gebruik van plastic en wegwerpmaterialen in restaurants en koffiehoekjes beperken. Zo wordt er geen kunststof ingezet voor eenmalig gebruik bij voedselproducten. Ook wordt afval gescheiden, wordt papier gerecycled en moedigt het bedrijf een ‘think before you print'-fenomeen aan. “Met onze duurzaamheidsstrategie zetten we volop in op hernieuwbare energie, verminderen we afval en beschermen we natuurlijke hulpbronnen zoals schoon water. Deze aanpak past perfect bij de doelen van de Green Deal 3.0”, beaamt Stephan.

Duurzaamheidsinspanningen en kostenbesparingen gaan hand in hand

In de afgelopen jaren heeft Boehringer Ingelheim deelgenomen aan verschillende innovatieve projecten die milieuvriendelijk en tegelijkertijd kosteneffectief zijn, zowel op bedrijfs- en wereldwijde schaal als in Nederland. Een voorbeeld van zo’n pilot is de samenwerking binnen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) om de papieren bijsluiter te vervangen voor een elektronische versie voor de verpakkingen van geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt. In het ziekenhuis krijgt de patiënt namelijk zelden de papieren bijsluiter, omdat zorgverleners de medicijnen toedienen en vooral digitale bronnen raadplegen.

Een ander voorbeeld dat laat zien hoe gezondheidsbevorderende initiatieven een stimulerende factor kunnen zijn voor duurzame efficiëntie, komt neer op het voorkomen van onjuist medicijngebruik. Dit probleem, vaak veroorzaakt door gebruikers die moeite hebben om de medische instructies bij hun medicatie te begrijpen, heeft geleid tot een samenwerking met TNO om een Package LeafletBot te ontwikkelen. Deze gespecialiseerde chatbot zorgt ervoor dat bijsluiters met geneesmiddeleninformatie, zoals beschrijvingen van bijwerkingen en ingrediëntenlijsten, efficiënt kunnen worden gedigitaliseerd.

Belangrijke stap

De ondertekening van de Green Deal 3.0 is een belangrijke stap voor het aanzetten tot meer samenwerking binnen de farmaceutische sector, maar benadrukt ook dat er voor elke Green Deal pijler nog ruimte is voor verbetering. Stephan: "Ondanks onze vooruitgang realiseren we ons namelijk dat samenwerking de sleutel is tot verdere verduurzaming. De Green Deal biedt concrete handvatten om hier met volle energie aan te werken, en we kijken ernaar uit om samen met onze partners blijvende veranderingen te realiseren. Wij willen niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties een gezonde en duurzame toekomst waarborgen,” aldus Stephan. “Samen met onze partners in de zorg zetten we ons in voor oplossingen die de gezondheid van mens en dier bevorderen, met respect voor het milieu.”

Nieuw kantoorgebouw

Een ander voorbeeld is de opening van het nieuwe kantoorgebouw in Amsterdam. Genaamd EDGE, is het 60.000 m2 grote kantorencomplex in 2022 in gebruik genomen door partijen als APG, ABP, Alliander, Intertrust, Signify en Boehringer Ingelheim. Het gebouw bevat onder andere 6000 m2 aan zonnepanelen die meer energie opwekken dan het gebouw gebruikt. Daarnaast heeft de glazen koepel ook zo’n 40 DucoGrille NightVents die zo’n 106.000 m3 per uur aan lucht kunnen ventileren. Ter vergelijking: dat is 470 keer zoveel als een doorsnee woning.

