Bouwen aan sterke en duurzame toekomst

Per 31 december 2024 is Herre Elsenga benoemd tot Managing Director Nederland van Consolis VBI. Herre: “Mijn focus ligt op de samenwerking met onze relaties, om samen te bouwen aan een sterke en duurzame toekomst.

Tegelijkertijd brengt VBI je op de hoogte van een bestuurswijziging bij Consolis Group. Eduard van der Meer, de huidige Managing Director Nederland, neemt per 31 december 2024 de rol van Interim President & CEO van Consolis Group op zich. Deze stap volgt op het aangekondigde vertrek van de huidige CEO, Mikael Stöhr. Na de interim-periode blijft Eduard actief in de organisatie in de rol van ‘Advisor of the Board’.

Vertrouwen en samenwerking

Eduard: “Het is een grote eer geweest om jarenlang leiden te mogen geven aan Consolis VBI en samen met onze klanten en partners invulling te geven aan onze samenwerking. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik door de jaren heen mocht ontvangen en kijk uit naar het blijven bijdragen aan de toekomst van Consolis Group in mijn nieuwe rol. Hierover schrijft Consolis VBI in een persbericht: “De benoemingen weerspiegelen de solide basis van Consolis VBI en Consolis Group en onze toewijding om onze organisatie te versterken en duurzaam te laten groeien.”