Voldoen aan wet- en regelgeving kan als gebouweigenaar of beheerder een complexe uitdaging zijn. In een webinar ontdek je oplossingen voor compliance in gebouwonderhoud die het leven makkelijker maken.

Het gratis webinar van Planon vindt plaats op donderdag 6 februari aanstaande, om 10 uur. Je ontdekt tijdens het webinar welke wet- en regelgeving specifiek van toepassing is op je gebouwen en installaties. Maar ook welke bewijsdocumenten je moet hebben.

Op de hoogte blijven

“Visualiseer de mate waarin u voldoet eenvoudig met de standaard meegeleverde dashboards en rapportages”, laat Planon weten. “En blijf op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en de impact hiervan op uw vastgoedportefeuille. Mis deze mogelijkheid niet om het nieuwe jaar te starten met het werk maken van compliance en blijf up-to-date in het snel veranderende landschap van bouwregelgeving.”

Interesse? Vul het formulier op deze pagina in om je aan te melden voor dit webinar! Op de website van Planon lees je daarnaast meer over spreker Mark van Burg.