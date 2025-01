Biobased toekomstperspectieven in de bouw

Drie partijen uit de waardeketen komen aan het woord over toekomstperspectieven in de bouw. Wageningen Universiteit laat hen kennisdelen en voerde een verkennend vooronderzoek uit met diverse stakeholders.

In de video komen verschillende bedrijven naar voren. Zoals het verhaal van oud-melkveehouder Wijtze Hoogeveen, inmiddels hennepteler. Doordat het melkveehouderbedrijf dicht tegen de grenzen van de Natura 2000 zat, werd de beslissing genomen om te gaan stoppen. Wijtze: “Ik ging op zoek naar een teelt die bij ons past. Toen kwam ik uit op hennepteelt.”

Hele proces

Wijtze illustreert de voordelen van hennepteelt, onder andere voor de grond. “Daarvoor is het een goed gewas. En voor de beginnende akkerbouwer is het een hele mooie teelt omdat het niet te ingewikkeld is.” Dat maakt de stap naar hennepteelt volgens hem kleiner. Om vervolgens tot isolatie te komen is er een samenwerking met GreenInclusive. “Daarmee hebben we het hele proces in beeld. Van de teelt van de plant tot de isolatie in de wand zit.”

CO 2 opnemen

GreenInclusive ontwikkelde op haar beurt een CO 2 -methodologie, die ook is vastgesteld en goedgekeurd. Op het moment dat je gewassen produceert die gedurende de groei veel CO 2 opnemen, en je zorgt ervoor dat je vervolgens gewassen gebruikt voor het maken van producten die bijvoorbeeld in woningen gaan, dan blijft die opgenomen CO 2 opgeslagen.

