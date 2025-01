Rekenen met Toekomstige Waarde: doodnormaal of spannend?

Stel je voor: een farmaceutisch bedrijf overweegt de aankoop van een octrooi. Het gaat om een veelbelovende technologie die mogelijk een doorbraak kan betekenen in de behandeling van hartfalen. Op dit moment levert het octrooi nog niets op - er is zelfs nog geen werkend medicijn. Toch biedt een concurrent 800 miljoen euro.

Raar? Helemaal niet. Sterker nog: het is juist onverstandig als bedrijven géén rekening houden met die toekomstige waarde. Ondanks de onzekerheid over marktontwikkelingen weten we dat vergrijzing doorzet en hartfalen een groeiend probleem wordt. Het potentieel is overduidelijk.

Dat bedrijven forse bedragen betalen voor iets waarvan de waarde zich pas in de toekomst bewijst, is dagelijkse praktijk. Opmerkelijk genoeg gebeurt in de wereld van circulaire gebouwen precies het tegenovergestelde. Ondanks dat deze gebouwen een bewezen restwaarde hebben van minimaal 10%, beter bestand zijn tegen toekomstige regelgeving rond CO 2 en afval, én flexibeler zijn in gebruik, negeren financiële instituties vaak hun evidente toekomstige waarde. Het is alsof we een waardevol octrooi alleen zouden beoordelen op het papier waarop het gedrukt staat.

Gelukkig begint dit te veranderen. In de bouw- en vastgoedsector groeit het besef dat we anders moeten kijken naar de waarde van circulaire gebouwen. Nieuwe waarderingsmethoden worden ontwikkeld die wél recht doen aan hun toekomstige potentieel.

Sander Beeks, schrijver van deze blog