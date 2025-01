'Vier de liefde voor de transitie'

We leven in een verandering van tijdperk, en dat voel je overal. Ook in de bouwsector, die van oudsher stevig geworteld is in tradities, masculiene energie en een ‘control & demand’-mentaliteit. Maar die tijd is voorbij.

De gebouwde omgeving draagt een enorme verantwoordelijkheid: voor de benodigde CO 2 -reductie, het herstellen van de biodiversiteit en het realiseren van échte circulariteit. Gelukkig zijn er steeds meer koplopers die de bakens verzetten. Die laten zien dat het anders kan én moet. Maar laten we eerlijk zijn: het is geen rechte weg naar voren. De transitie is een pad van vallen en opstaan, van verkeerde afslagen en verrassende ontdekkingen. We doen vaak alsof we precies weten hoe het zit, maar diep van binnen beseffen we allemaal: we zijn aan het pionieren. Dat vraagt lef. Lef om toe te geven dat we het nog niet helemaal weten. Lef om ons kwetsbaar op te stellen. En om die onzekerheid te omarmen, terwijl we samen bouwen aan een nieuwe toekomst.

Naast de ‘harde’ technische vooruitgang op het gebied van energie- en materiaalgebruik, is het misschien nog wel belangrijker om met de ‘zachte’ sociaal-culturele kant aan de slag te gaan. Maar hoe? Daarvoor werkt Gideon – Building Transition Tribes aan de sociale transitie. We nodigen jou van harte uit om mee te doen. Bijvoorbeeld op vrijdagavond 14 februari in de Metaalkathedraal in Utrecht. Daar vieren we samen de liefde voor de transitie.

Worstelingen en lessen

Liefde zonder worstelingen bestaat niet. Dat zullen we ook horen van keynotesprekers Lucas de Man (Biobased Creations/Nieuwe Helden) en Annemarie van Doorn (Social Value Foundation). We kijken deze avond ook naar vijf ‘worstelaars’ die elk op hun eigen manier bijdragen aan de transitie in de bouw. In videoportretten delen zij in alle kwetsbaarheid wat ze op hun pad zijn tegengekomen. Maar dit wordt geen avond van alleen luisteren en kijken. We gaan het ook zelf ervaren. Samen met een kunstenaar, een sociaal psycholoog en een luistercoach duiken we in de diepere lagen van verandering. En dat allemaal onder de bezielende begeleiding van improviserende muzikanten. Ben jij erbij?

In beweging

Want als we samen ontdekken hoe we de bouwcultuur echt in beweging krijgen, maken we niet alleen gebouwen. We bouwen een wereld waarin liefde, natuur, kansengelijkheid, biodiversiteit en respect de fundering vormen. Dat is pas toekomstbestendig. Doe je mee?

Vrijdagavond 14 februari 18.00 – 22.00 uur, Metaalkathedraal Utrecht.

Tekst: Marten Valk