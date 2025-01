Verkiezing voor beste gebouw van het jaar

De inschrijving voor de twintigste editie van de architectuurprijs ‘BNA Beste Gebouw van het Jaar’ is vandaag gestart. Architecten en opdrachtgevers worden uitgenodigd om hun beste gebouw in te zenden. Inzenden kan tot 26 februari aanstaande. De winnaar van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2025 wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 5 juni 2025 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Juryvoorzitter is Ingrid van Engelshoven, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en tegenwoordig werkzaam als bestuurder en adviseur. De vier overige juryleden zijn vooraanstaande personen uit de wereld van architectuur en stedelijke ontwikkeling; Steven Delva - founding partner van DELVA Landscape Architecten / Urbanism Amsterdam/Antwerpen/Stockholm, Rick ten Doeschate - architect & partner bij Civic Architects Amsterdam en tevens met zijn team winnaar BNA Beste Gebouw van het Jaar 2024, Majorie Jans - directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf Den Haag en Karin Laglas - voorzitter Raad van Commissarissen Brink Eindhoven/Groningen/Rotterdam.

Jubileumeditie

De BNA Beste Gebouw van het Jaar-prijs viert al twintig jaar lang uitzonderlijke architectonische prestaties die opdrachtgevers en samenleving meerwaarde bieden. Het biedt een platform voor architectenbureaus om hun meest innovatieve en impactvolle projecten te presenteren. Vorig jaar werd de Faculteit ITC te Enschede gekroond tot winnaar BNA Beste Gebouw van het Jaar 2024.

Anne Schroën, directeur BNA: “Voor BNA is de prijs een belangrijke markering van de samenwerking tussen architect en opdrachtgever. Met de viering van twintig jaar Beste Gebouw van het Jaar zullen we terugkijken naar de ontwikkelingen op dat gebied. Dat gaan we doen met een breed scala van activiteiten: van expositie tot film. Spoedig meer daarover, de uitreiking op 5 juni in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam geeft een prachtig perspectief om dit groots aan te pakken. Ik zie uit naar die nieuwe samenwerking."

Voorzitterschap van Ingrid van Engelshoven

De BNA is verheugd dat Ingrid van Engelshoven bereid is om de rol van juryvoorzitter op zich te nemen. Zij formuleert haar ambitie als volgt: "Als juryvoorzitter van Beste Gebouw van het Jaar 2025, de twintigste maal dat deze prestigieuze prijs wordt uitgereikt, kijk ik ernaar uit om aandacht te besteden aan de visie, ambitie, durf en ondersteuning van een goede opdrachtgever. De relatie tussen architect en opdrachtgever maakt de totstandkoming van een gebouw tot een succes. In samenwerking komt schoonheid, kwaliteit en maatschappelijke betekenis tot stand."

