Brabant onderzoekt publieke warmtevoorziening

De provincie Noord-Brabant, Enexis Groep en Energie Beheer Nederland (EBN) onderzoeken of een warmtebedrijf met een publiek meerderheidsbelang financieel en juridisch levensvatbaar is. Ze tekenen daartoe donderdag 30 januari een intentieovereenkomst.

Het beoogde nieuwe integrale warmtebedrijf richt zich op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van collectieve warmte in Brabant. Hoe dit precies wordt vormgegeven wordt de komende tijd verkend. Dit is in lijn met de nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw), die momenteel door de Tweede Kamer wordt besproken. De Wcw heeft onder andere als doel om een nieuwe marktordening gestalte te geven, waardoor de rol van de overheid toeneemt.

Het beoogde warmtebedrijf kan een belangrijke rol spelen in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Noord-Brabant. In oktober 2024 werd bekend dat tijdens de eerder dat jaar gehouden Brabantse Warmtedialogen er een groot draagvlak was voor de oprichting van een warmtebedrijf met een publiek meerderheidsbelang.

Meer dan warmtenetten alleen

Een toekomstig warmtebedrijf moet, zo bleek uit de Warmtedialogen, niet alleen (grote) warmtenetten in stedelijk gebied ontwikkelen en exploiteren. In het kader van de warmtetransitie leeft de wens dat het Brabants warmtebedrijf in kleinere kernen alternatieve oplossingen als kleinere warmtenetten en andere oplossingen ondersteunt.

Om dit aspect van de verkenning te onderstrepen, wordt de intentieovereenkomst op 30 januari ondertekend in het dorpshuis van de Oost-Brabantse kern Lieshout, gemeente Laarbeek. Joan Briels, wethouder Duurzaamheid van Laarbeek: "Als kleinere gemeente zijn wij zoekende in collectieve warmteoplossingen. Het is een onderwerp dat vraagt om meer collectiviteit. Het is positief dat de provincie samen met Enexis Groep en EBN ook dit punt in het onderzoek mee willen nemen."

Energiezekerheid

Een van de drijfveren voor de provincie om te pleiten voor een warmtebedrijf met een publiek meerderheidsbelang is energiezekerheid voor inwoners. “Energie moet in de toekomst voor alle Brabanders, ongeacht inkomen, betaalbaar blijven”, zegt gedeputeerde Bas Maes (Klimaat & Energie). “Wij willen met het warmtebedrijf een eerlijke verdeling van betaalbare en duurzame warmte. Samen met andere maatregelen, als isolatie van woningen, voorkomen we zo energiearmoede.”

Enexis Groep benadrukt dat – hoewel ‘Den Haag’ nog geen definitieve beslissing over de Wcw heeft genomen – er vaart moet worden gemaakt met collectieve warmte. Bram Gerrist, directeur Enpuls Warmte Infra (onderdeel Enexis Groep): “Met deze publieke samenwerking zetten we een stap in de goede richting. Een warmtebedrijf kan betaalbare en duurzame warmte leveren voor de woningen en bedrijven. Graag onderzoeken we samen met de provincie en EBN wat hiervoor de mogelijkheden zijn.”

Eerste intentieovereenkomst in zijn soort

Bij EBN signaleert Herman Exalto, projectdirecteur Nationale Deelneming Warmte i.o. het nut van de verkenning voor Nederland als geheel: “Dit is de eerste intentieovereenkomst in zijn soort in Nederland. Inzichten en oplossingen die we gaan opdoen tijdens de Brabantse verkenning zijn daardoor ook voor andere provincies en regio’s zeer relevant. Door via EBN de in Noord-Brabant opgedane kennis te delen draagt deze samenwerking met provincie Noord-Brabant en Enexis naar verwachting ook positief bij aan het versnellen van de ontwikkeling van collectieve warmte in de rest van Nederland.”