NLRS als partnerstandaard voor standaardisering en verduurzaming

Het bestuur van de Revit Standards Foundation meldt dat de NLRS door het BIM Loket is opgenomen als partnerstandaard. De Revit-standaard NLRS faciliteert het juiste gebruik van open standaarden als IFC en NL/SfB, in combinatie met mainstream 3D-modelleringssoftware.

“De NLRS levert een belangrijke, strategische bijdrage aan de verwezenlijking van onze doelstellingen”, aldus directeur Jacqueline Meerkerk van BIM Loket. De NLRS werd in 2018 door het Forum Standaardisatie erkend als aanbevolen open standaard. “De erkenning van de NLRS als open standaard helpt bij toepassing ervan in BIM-projecten, waarbij er gebruik wordt gemaakt van Autodesk Revit”, geeft voorzitter Mark Wieringa van de Revit Standards Foundation aan. “De NLRS zorgt in deze BIM-projecten voor standaardisering en een uniforme uitwisseling van informatie. Het maakt communicatie op basis van andere open standaarden zoals IFC eenvoudiger.”

Gevolg van de erkenning

Na deze erkenning kan de NLRS worden voorgeschreven bij uitvoering van overheids- en semi-overheidsprojecten. “Een welkom gevolg van de erkenning door het Forum Standaardisatie is de opname van de NLRS als partnerstandaard door het BIM Loket. Dit zal zeker leiden tot een versnelling in de adoptie van de NLRS binnen Nederland.”

De NLRS wordt voortdurend doorontwikkeld in samenspraak met de gebruikers. Björn Kamphuis, BIM-manager bij installatiebedrijf Kuijpers en secretaris van de Revit Standards Foundation: “De NLRS is een integrale BIM-Standaard voor alle disciplines. Op deze wijze biedt de NLRS mij als installateur vele voordelen en kan een bouwpartner ook van deze voordelen profiteren. De NLRS bevordert hiermee de samenwerking door uniformiteit in data van Revit naar IFC.”

Het BIM Loket heeft verschillende open BIM-standaarden in beheer en vertegenwoordigt daarnaast een aantal partnerstandaarden. Als partnerstandaard blijft de NLRS in beheer bij de Revit Standards Foundation. Wel zal het bestuur vanaf nu aansluiten bij partner- en beheerdersoverleg bij het BIM Loket.