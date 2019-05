E-book: Circulair bouwen met BIM

In dit Ebook schetsen we de impact van BIM voor diverse ketenpartners. We geven het woord aan experts afkomstig uit onder andere facility management, de corporatie- en bouwwereld. Daarnaast laten we zien hoe gemeenten aan de slag kunnen met BIM en welke toegevoegde waarde dit heeft voor onder meer het eigen vastgoed en de beheer- en onderhoudsfase.

Ook zetten we verschillende stakeholders en betrokkenen bij BIM en Circulair Bouwen aan tafel. Tijdens een rondetafelgesprek komen we erachter welke tips onze experts geven om te komen tot demontabele gebouwen met een materialenpaspoort, gebouwd aan de hand van een driedimensionaal model. We stellen enkele projecten voor waar deze tools zijn toegepast. Duidelijk wordt op welke manieren kopers opties kunnen bekijken en kunnen zien welke impact een keuze heeft op de toekomstige woning.

BIM als Businesscase

