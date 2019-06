Groendak gunstig voor leefklimaat Rotterdam

Nieuw groendak op een kantoorgebouw van CBRE Global Investors helpt tegen hitte en wateroverlast in hartje Rotterdam.

CBRE Global Investors heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een groendak aangelegd op het dak van Delftse Poort. Dit multi tenant kantoorgebouw in het hart van Rotterdam, direct naast station Rotterdam CS, is in eigendom van het CBRE Dutch Office Fund.

Het groendak van circa 2500 m2 ligt op het platte dak tussen de hoog- en laagbouw van het kantoorgebouw en is onderdeel van een grootschalige renovatie van Delftse Poort aan het Weena. Dankzij de bufferruimte voor regenwater helpt dit dak bij het tegengaan van wateroverlast in de omgeving. De opslag van hemelwater draagt ook bij aan een beter leefklimaat in het Rotterdam Central District (RCD), dat vooral in de zomer een hittegebied is.

De aanleg van het groendak past in de ambitie van de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om op innovatieve wijze gebieden die gevoelig zijn voor hittestress en wateroverlast positief te beïnvloeden.

130.000 liter

Het groene dak kan zo’n 130.000 liter water opslaan. Vooral in verdichte, hoogstedelijke gebieden, zoals het RCD, is tijdelijke opslag van water een belangrijke maatregel om de risico’s van te veel of te weinig water te beperken, voor verkoeling te zorgen en bij te dragen aan de luchtzuivering.

Het groendak is verder van belang voor het vergroten van de biodiversiteit, door onder meer nestvoorzieningen en bijenkasten en het dempen van omgevingsgeluiden in het gebied. Daarbij biedt het groendak een plezieriger uitzicht en een extra dimensie aan de beleving in het gebouw vanwege het groene, continu veranderende uitzicht. En dit met name voor kantoorgebruikers op de lager gelegen kantoorvloeren in het gebouw.

Bron: persbericht CBRE Global Investors

Foto boven: Shutterstock

Foto midden: CBRE Global Investors

Foto onder: delftsepoort.nl (rechts naast station Rotterdam CS)