Minister De Jonge: ‘Locaties grootste probleem voor woningbouwopgave’

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening opende BouwBeurs 2023 en noemde locaties als grootste probleem voor het bouwen van 900.000 nieuwe woningen. Daarnaast lanceerde Koninklijke Jaarbeurs de Bouw & Installatie Hub, een online kennisplatform om professionals samen te brengen en duurzame groei te versnellen. Ook werden de BouwBeurs Awards uitgereikt aan onder andere de ComfoVar Aero ventilatieoplossing van Zehnder Group Nederland. De jury bestond uit onder anderen Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten.

De Jonge noemde het aantal woningen dat gebouwd moet worden tot 2030 (900.000) broodnodig. “Dit is het realistische getal waarvoor we aan de lat staan”, aldus de minister. Dat het niet makkelijk is om dit aantal te realiseren erkende hij, maar hij gaf tegelijkertijd aan niet minder te willen bouwen. Het gebrek aan locaties is volgens hem een van de grootste problemen: “We moeten niet alleen kijken naar binnenstedelijke locaties, maar ook naar plekken aan de randen van de stad. Soms is een weiland gewoon een weiland waarop we kunnen bouwen.”

Yes-in-my-backyard

De minister hekelde verder de zes jaar aan procedures die het gemiddeld kost om een woning te bouwen. Hoe die tijd verkort moet worden gaf hij niet aan. Wel suggereerde hij dat de Not-in-my-backyard-cultuur van omwonenden daar een belangrijke rol in speelt. “Het recht op uitzicht lijkt soms belangrijker dan het recht op wonen. We moeten toe naar een Yes-in-my-backyard-cultuur.” De minister sloot af met een oproep om de actie te steunen van ex-profvoetballer Evgeniy Levchenko die generatoren levert aan Oekraïne.







Lancering Bouw & Installatie hub

Het openingsmoment werd ook aangegrepen om de Bouw & Installatie hub te lanceren. CEO Jeroen van Hooff van Koninklijke Jaarbeurs legt uit waarom het platform belangrijk is en duurzame groei gaat versnellen: “Al jarenlang delen we kennis en verbinden we partijen 365 dagen per jaar op onze online platforms installatieprofs.nl en bouwbeurs.nl. De laatste jaren zien we dat onder invloed van de verduurzaming en de energietransitie bouw en techniek steeds verder in elkaars richting groeien, verbonden raken. Gebouwen worden complexer en technischer, wat vraagt om meer samenwerking in een eerder stadium. Om deze samenwerking te versterken en duurzame groei te versnellen heeft Jaarbeurs de twee eerdergenoemde platforms samengevoegd en de Bouw & Installatie Hub in het leven geroepen.”

Het online platform heeft ruim 300.000 profielen, een open community en content vanuit onder andere leveranciers en kennisinstellingen. Op de Hub is ook de eerste Bouw en Installatie-monitor te vinden. In dit onderzoek onder bijna 3.000 respondenten werd gevraagd naar een mening over belangrijke kwesties in de bouw- en installatiemarkt. De branche blijkt sceptisch over de door minister De Jonge genoemde opgaves. Bezwaren die naar voren komen zijn stijgende rente, personeelstekort, slepende procedures en stijgende prijzen van bouwmaterialen. Daarnaast springt het gebrek aan personeel eruit als het thema waar de markt zich zorgen over maakt. Je leest het volledige onderzoek hier.

Winnaars BouwBeurs Awards

De eerste BouwBeurs Awards werden uitgereikt voor innovaties in de sector. De jury koos de winnaars uit negen inzendingen in drie categorieën: Circulariteit, Slim & Efficiënt en Vakmensen. De jury, bestaande uit Teun Schröder, Marjet Rutten, Margo Caspers, Dennis Koster en Martijn Carlier, bekroonde het Beyond Wall System van Fassat Geveltechniek, de ComfoVar Aero ventilatieoplossing van Zehnder Group Nederland en de configurator voor prefabmaterialen Prefabmaat. Daarnaast won Prefabmaat ook de publieksprijs. De jury heeft de winnaars gekozen uit negen inzendingen in drie categorieën: Circulariteit, Slim & Efficiënt en Vakmensen. Je leest hier meer informatie over de awards.

Je kunt de BouwBeurs nog bezoeken tot en met 10 februari 2023. Registreren doe je op deze website.