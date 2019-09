Circulaire bouw en samenwerking tijdens Gamechangers in de Bouw & Infra

Gamechangers in de Bouw & Infra zet koplopers op het podium die je alles vertellen over de verbinding tussen de werelden van de bouw en infra. Veranderopgaves en innovatieve vormen van samenwerking komen naar voren. We vertellen je meer over een van de sprekers: Petran van Heel.

Sector banker bouw en vastgoed Petran van Heel van ABN AMRO belicht de laatste trends in de bouwsector en laat aansprekende voorbeelden zien op het gebied van circulaire bouw en samenwerking. Op laatstgenoemde pijlers sluit de locatie CIRCL aan. Eerder keken we al mee bij het circulaire inkoopproces van dit project en belichtten we onder andere de Afwegingsmatrix, die werd ingezet om aanbiedingen van leveranciers te gebruiken.

Van Heel is een van de sprekers tijdens Gamechangers in de Bouw & Infra. Het volledige programma ontdek je op de website. Het programma ontdek je op de website Gamechangerscongres.nl. Hier lees je dat we onder andere keynotes hebben van Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda en Co Verdaas, Hoogleraar gebiedsontwikkeling SKG-TU Delft. Verder besteedden we aandacht aan de presentatie van Aukje Kuijpers, je leest hier meer over haar bijdrage aan het congres.

