Innovatieve concepten versnellen houtbouwtransitie

Houtbouw is op stoom gekomen. Het convenant Green Deal Houtbouw moet zorgen voor minstens 20% houtbouw in 2025 in de Metropoolregio Amsterdam. En voor opschaling van houtbouw bundelen inmiddels buyer groups hun inkoopkracht. Tegelijkertijd krijgen particulieren de smaak te pakken en is er meer vraag naar houten woningen. Om aan die groeiende behoefte te voldoen, ontstaan innovatieve concepten en samenwerkingen die de houtbouwtransitie en praktische uitvoering ervan helpen versnellen. “Een eiken balk kan rust brengen en uitstralen.”



Zo ook bij Dura Vermeer, dat serieus werk maakt van deze verduurzamingsopgave: de bouwende ontwikkelaar richtte een team van houtcaptains op om intern en extern kennis te verspreiden over hout. Houtbouw valt onder de duurzaamheidsambities van Dura Vermeer. Met als doel zo de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoveel mogelijk naar nul te brengen, het hergebruik van materialen te maximaliseren en het creëren van zoveel mogelijk groene en gezonde omgevingen. Al deze ambities worden geraakt met het toepassen van hout. Het enthousiasme hiervoor wordt niet alleen met collega’s gedeeld. Er is ook een hechte samenwerking met ketenpartners, om gezamenlijk tot slimme en toekomstbestendige oplossingen te komen.

We spreken divisiedirecteur Bouw en Vastgoed Rob Steijn en tendermanager en ‘stamhoofd van de houtcaptains’ Tim Peeters en ontdekken hoe houtbouw gaat vliegen en wat in de praktijk de positieve impact ervan is.

Waarom is het bouwen in hout zo’n belangrijk thema voor Dura Vermeer?

Steijn: “Hout zorgt voor de opslag van de schadelijke broeikasgassen die we willen indammen om de klimaatdoelstellingen in te vullen. We weten waarvoor we knokken en we weten ook dat we het in een zeer korte tijd moeten doen. Daarom is het fijn dat bouwen met hout met een ongelofelijke snelheid gaat. De houten elementen worden prefab afgeleverd op de bouwplaats, om direct te verwerken in het project. Daarnaast is het een herbruikbaar materiaal dat opnieuw het bouwproces in kan. Ook heeft een houten gebouw een heel andere verschijning dan we gewend zijn, vaak met een stoere uitstraling.”

Blokje Om, beproefd houtbouwconcept in Stavoren.

Peeters: “Laatstgenoemde is belangrijk, want de keuze voor hout maak je vooral met je hart. Die gevoelscomponent is enorm belangrijk voor gebouwgebruikers, die bijvoorbeeld oordelen dat hout warmer aanvoelt. Voor onze medewerkers zorgt het materiaal op zijn beurt voor een heleboel energie en werkplezier: je wordt er blij van om projecten met hout te maken en ermee te werken. Het daagt uit op technisch vlak, om het materiaal op de juiste manier toe te passen en droog te houden. En aan de ontwerp- en voorbereidingskant zien we dat collega’s ervan genieten om op een andere manier met esthetiek en functionaliteit bezig te zijn. Onderschat de gevoelscomponent dus niet: een stalen balk kan als hinderlijk worden ervaren, terwijl een eiken balk juist rust kan brengen en uitstralen.”

Steeds meer gemeenten, beleggers en woningcorporaties hebben de ambitie om met hout te bouwen. Waar werken jullie naartoe?

Steijn: “We zien dat een aantal beleggers dat het beste beentje wil voorzetten zich het doel stelt om 20% van de projecten in houtbouw uit te voeren. Wij willen daar nog een schepje bovenop doen en willen mínstens naar 20% houtbouw voor de gebouwen die wij vóór 2030 ontwikkelen.”

Strookt dat met wat de markt wil?

Steijn: “Steeds meer consumenten vragen om een woning in hout en willen in die ontwikkeling investeren. We ontwikkelen bijvoorbeeld in Beverwijk een complete wijk met in hout ontworpen woningen en proeven daar het enthousiasme van particulieren voor de aanschaf. We verwachten dat die tendens zich voortzet en de behoefte alleen maar toeneemt.”

Zijn de kosten van hout niet te hoog en moeten we ons zorgen maken over ontbossing?

Peeters: “Hout moet een gelijkwaardig alternatief worden voor traditionele bouwmaterialen en die ambitie wordt steeds meer ingevuld. Je kunt het materiaal niet met beton vergelijken, want het heeft heel andere eigenschappen. In letterlijke zin is het een alternatief, maar feitelijk lastig te vergelijken op het vlak van uitstraling en verwerking. Hout is nu nog duurder dan beton, maar daar komt verandering in op het moment dat er meer vraag is en we gewend raken aan de verwerking. Er kan ook een versnelling komen als er een CO2-heffing komt op materialen, want dan staat hout er goed voor. En wat we oogsten aan hout willen we minimaal terugplaatsen. Daarnaast zetten we stappen naar ons eigen productiebos.”

Tekst: Marvin van Kempen

Beeld: Dura Vermeer