3 miljoen euro voor circulair bouwen

Provincie Noord-Holland stelt 3 miljoen euro aan subsidie beschikbaar aan woningcorporaties voor circulair bouwen, om gebruik van biobased en secundaire materialen te stimuleren. Op woensdag 1 november aanstaande opent de inschrijving.

Aanvragen moeten gaan over projecten in Noord-Holland, die inzetten op een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. Het gaat om renovatie, optoppen, aanpakken en uitplinten van bestaande gebouwen. Hierbij is het van belang om zoveel mogelijk biobased en secundaire materialen als hennep, bamboe of bijvoorbeeld materialen uit sloop te gebruiken.

Woningcorporaties kunnen vanaf 1 november een subsidieaanvraag indienen. Per project wordt minimaal € 200.000 en maximaal 40% van de kosten gesubsidieerd. De afhandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling valt binnen het Europese subsidieprogramma ‘Kansen voor West’.

Mocht je twijfelen of meer informatie willen over de subsidieaanvraag, dan kun je terecht bij een webinar van Kansen voor West op maandag 9 oktober van 13u tot 14u. Hier kun je vragen stellen en krijg je meer informatie over de aanvraagprocedure.