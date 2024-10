Kennisdelen over regeneratieve bouw

Inzichten en mogelijkheden voor vandaag, morgen en overmorgen voor circulaire en regeneratieve komen naar voren op een event bij Keukenconfessies in Eindhoven op 24 oktober aanstaande.

Tijdens het evenement ontdek je onder andere hoe we binnen de gebouwde omgeving de leefbaarheid voor mens, dier en natuur garanderen voor de toekomst. Ook worden vragen beantwoord als: hoe creëren we klimaatadaptieve steden waarin opvangen van piekbuien, vermindering van hittestress en verbeteren van waterkwaliteit centraal staan. In welke bouwmethoden zijn water en bodem écht leidend? Hoe kun je met biobased materialen ook natuurinclusief bouwen?

Om mee te praten en bij te dragen aan nieuwe kennisontwikkeling kun je jezelf aanmelden voor donderdagmiddag 24 oktober, vanaf 13u, aanwezig te zijn bij het event ‘Regeneratieve bouw & infra’ tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven op Strijp-S. Op deze pagina vind je meer informatie en meld je jezelf aan.