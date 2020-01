Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week van de Circulaire Economie

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 organiseert het Versnellingshuis Nederland circulair! voor de vijfde keer de Week van de Circulaire Economie. Daarin worden onder meer veel innovaties op het gebied van grondstoffenbesparing getoond.

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarvoor moet er heel anders met grondstoffen worden omgegaan. Uit recent verschenen rapporten blijkt dat er nog een flinke weg te gaan is.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie geven pioniers het goede voorbeeld. Meer dan honderd bedrijven tonen vanaf aanstaande maandag 3 februari hoe zij de omslag naar circulair produceren succesvol hebben gemaakt. De week wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO, is hoofdkwartier van de week.

Modulaire woningen

In de Nederlandse circulaire economie zijn al tal van oplossingen zichtbaar voor de groeiende behoefte aan een nieuwe koers voor de wereldeconomie. Denk aan 3D-geprinte infrastructuur, modulaire woningen en verdienmodellen op basis van afvalstromen. De komende week krijgen diverse voorbeelden uit het hele land een podium. Hier ontmoeten voorlopers elkaar en ontvangen starters concrete handvatten, die worden aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Antoine Heideveld, medeoprichter van het Versnellingshuis Nederland circulair!: “Na vijf jaar de Week van de Circulaire Economie is de betrokkenheid in Nederland groter dan ooit. Steeds meer bedrijven, overheden en kennisinstituten delen hun kennis over de circulaire stappen die zij zetten. Telkens zie ik de energie die ontstaat zodra het gaat over nieuwe producten, zoals eindeloos recyclebare matrassen en modulaire woningen. En zeker als het gaat over nieuwe verdienmodellen, zoals gebruik in plaats van bezit. Dat inspireert. Circulair ondernemen biedt ontzettend veel kansen. Zo bereiken we gezamenlijk het klimaatdoel van 2050.”

Frans Timmermans

De Week van de Circulaire Economie start op 3 februari in Den Haag met de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Tijdens de opening verzorgt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, de keynote. Minister Stientje van Veldhoven zal in debat gaan met de financiële sector, en verder is er een circulaire modeshow en strijden zes veelbelovende circulaire bedrijven en initiatieven van publieke instellingen om de Circular Awards 2020.

Een kort overzicht van circulaire evenementen door het hele land:

Bekijk het volledige en uitgebreide programma op: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl

Bron: persbericht