Volgende stap in verduurzaming elektriciteitskabels

Om de plastic mantels om de elektriciteitskabels te verduurzamen, koopt Enexis kabels in waarvoor gerecyclede plastics zijn bijgemengd. De stap is mogelijk dankzij een succesvolle ketensamenwerking, onder leiding van de coalitie Groene Netten van MVO Nederland.

Volgens Netbeheer Nederland gebruikt Enexis landelijk zo’n 100.000 kilometer kabels, waarvan een derde bestaat uit kunststof. Met de stijgende vraag naar kabels door de energietransitie wordt het alsmaar belangrijker om minder fossiele grondstoffen te gebruiken. Ook kijkt Enexis samen met haar partners naar hergebruik van gasbuizen, transformatoren en andere materialen.

Kwaliteitseisen

De circulariteitsambities mogen niet leiden tot een verlaging van kwaliteit. Marco Poorts, Enexis manager Netstrategie: “De energievoorziening mag natuurlijk niet in gevaar komen. Daarom is het belangrijk dat kabels van herbruikbaar materiaal aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast is de prijs van kabels van herbruikbare plastics op dit moment iets hoger dan van nieuwe plastics. De verwachting is dat de prijs door stijgend aanbod afneemt.”

Enexis wil in 2025 de eerste duurzame kabels gebruiken.