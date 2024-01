Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam in één dag’

Op 11 april aanstaande is het tijd voor alweer de zeventiende editie van het Green Buildings Event, met als thema ‘Duurzaam in één dag’. 50 best practices in duurzame gebouwen komen onder de aandacht, radicale innovaties krijgen een duw in de rug en jij komt in beweging. Dat is de belofte van organisator CFP Green Buildings.

De pioniers van groene gebouwen komen samen en je ontdekt de nieuwste innovaties. Het programma wordt opgebouwd uit keynotes als ecologe Sterrin Smalbrugge, Vuilsnisman-journalist Teun van de Keuken, Rabobank’s hoofdeconoom Ester Barendregt, astronaute Mindy Howard, trendanalist Christine Boland en vegetarische slager Jaap Korteweg.

Klimaatneutraal en circulair

Deze experts leiden de weg naar een klimaatneutrale toekomst en je leert van hen hoe je de volgende stap zet binnen onderwerpen als energie-efficiëntie, circulaire economie, en groene materialen. Je ontmoet professionals en gelijkgezinden uit de sector die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Het Green Buildings Event is bedoeld voor onder andere financials, investeerders, facilitair managers, gebouwbeheerders en overheidsinstanties.

DG-partners sluiten aan

Het Green Buildings Event vindt plaats op 11 april aanstaande vanaf 13u op het hoofdkantoor van Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht. Als partner van Duurzaam Gebouwd is deelname aan dit event gratis (ter waarde van €195).