Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in Fryslân, waar meer dan 100.000 mensen hun favoriete schaatsers aanmoedigen langs de route van de Elfstedentocht. It Giet Oan, door een slimme koppeling tussen duurzaamheid, innovatie en het invullen van de energietransitie.

“Geen fabeltje”, beschrijft Duurzaam Gebouwd-expert en TU Delft-professor Andy van den Dobbelsteen dit scenario. “Technisch is het mogelijk, maar dan hebben we wel de medewerking nodig van inwoners langs de Elfstedenroute.” Van den Dobbelsteen bracht het idee voor een Elfstedentocht in 2020 naar voren tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019, in Leeuwarden.

Tijdens het uitverkocht congres beschrijft hij een aantal voorwaarden om dit rond te krijgen. “Provincies, gemeenten, leveranciers van all-electric concepten en installateurs moeten de handen uit de mouwen steken. We gaan dan namelijk voor een grootschalige toepassing van warmtepompen in het water van de Elfstedenroute”, vertelde Van Den Dobbelsteen.

Samensmelting van krachten

10.000 warmtepompen in woningen en gebouwen langs de Elfstedenroute moeten warmte onttrekken aan het water en 26 windmolens (4 MW) wekken hiervoor duurzame energie op. De twee elementen zijn essentieel om de route van een goed pak ijs te voorzien. “Met warmtepompen onttrekken we warmte uit het water, zoals dat nu al gebeurt met warmte die aan de lucht wordt onttrokken. In de winter kun je zo kanalen en sloten bevriezen”, licht de Duurzaam Gebouwd-expert van het eerste uur toe. “Dat eist wel een samensmelting van krachten uit verschillende hoeken van de bouw- en vastgoedsector.”

Inzamelingsactie

De kostenpost van dit pionieren lijkt relatief beperkt. Alle Friese huishoudens moeten in de wintermaanden € 0,49 extra per dag betalen voor de energiekosten. “Om het aantrekkelijk te maken zetten we een inzamelingsactie op om bewoners te compenseren”, voegt de expert van Duurzaam Gebouwd toe. “De provincie zelf moet aan de bak, want zij moet radicaal inzetten op de energietransitie naar all-electric. Doet ze dat, dan wordt het Elfstedentraject de warmtebron voor verwarming in de winter, met aquathermie. Een Elfstedentocht in 2020 is dus een kwestie van verduurzaming. It Giet Oan!”

Download de presentatie voor meer inhoudelijke en technische informatie over het plan.